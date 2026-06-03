Wie plant der SK Rapid mit seinen Leihspielern?

"Das ganze Trainerteam beobachtet sie sehr genau, wir stehen im Austausch. Wir wollen genau wissen, wie sie sich entwickeln und welche Rolle sie spielen", erklärte Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup vor einigen Wochen, angesprochen auf die verliehenen Spieler der Hütteldorfer.

Nach einigen anderen Umstellungen, die der Däne in seiner Amtszeit vorgenommen hat, klang die Antwort auch in diesem Bereich nach Veränderung.

Seit Jänner wurden die Trainingstage umstrukturiert und individuelle Entwicklungspläne für alle Kaderspieler erstellt. Hat sich auch im Leihspieler-Management etwas getan?

Geschäftsführer Sport Markus Katzer winkt ab. "Es hat sich nichts geändert. Wir wissen natürlich genau, was die Spieler während ihrer Leihe leisten. Es ist nicht so, dass wir ein Jahr verstreichen lassen und dann schauen, wie sie zurückkommen", meint er.

Vier Rückkehrer

Für die vier Rückkehrer - Benjamin Böckle (WSG Tirol), Moritz Oswald (SCR Altach), Dominic Vincze (TSV Hartberg), Andrija Radulovic (Hapoel Haifa/ISR) - hat die Beobachtung während der abgelaufenen Saison Folgendes ergeben:

Oswald soll laut 90minuten-Informationen wieder in den Kader integriert werden. Der 24-Jährige kann mehrere Positionen bekleiden, die im Frühjahr unterbesetzt waren. Von einer erneuten Leihe ist nicht auszugehen.

Ähnlich gestaltet sich Vinczes Situation. Er hat seinen Vertrag erst vor einem Jahr verlängert, erholt sich derzeit aber noch von einer Knieverletzung. Ein Test zum Trainingsauftakt soll mehr Aufschluss über eine Verfassung bringen.