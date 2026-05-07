90minuten: Jetzt sind Sie seit drei Jahren arbeitslos.

Djuricin: Ich bin Gott sei Dank nur "vereinsarbeitslos". Ich habe einmal ein Interview von Christiane Hörbiger gelesen, einer tollen Schauspielerin mit viel Talent und Aura. Als sie so 70 Jahre alt war, hat man sie gefragt, was sie rückblickend anders machen würde. Sie meinte, sie hätte nicht mehr so viel Angst davor, dass kein neues Engagement kommt. So ging es mir auch lange. Vielleicht hätte ich aber auch das eine oder andere durchwegs attraktive Angebot in den letzten Jahren annehmen sollen. Allerdings wollte ich nicht von meiner Familie weg.

Jetzt kommen Angebote, wo ich für einen – sagen wir mal – gegenüber Rapid viel geringeren Lohn im Ausland Trainer sein könnte. Das zahlt sich einfach nicht aus. Ich müsste dann ja zwei Wohnsitze finanzieren. Wie gesagt, ich bin den sportlichen Standard von Rapid gewohnt, da überlegst du dir drei- bis viermal, ob du wohin gehst, wo es vielleicht nicht so professionell ist.

90minuten: Dabei werden dank der Reform oft neue Trainer gesucht. Wie finden Sie die Reform?

Djuricin: Die hat man damals wegen Red Bull Salzburg gemacht. Sie waren das Vorbild, aber es konnte niemand ahnen, dass es mit ihnen so bergab geht. Sie haben wohl auch im Nachwuchs zu stark auf Pressing gesetzt und müssen sich jetzt adaptieren. Als sie so stark waren, hat die Reform gepasst, jetzt wäre ein normaler Modus passender. Denn für die Mitwirkenden ist das alles andere als lustig, und gerade in der Qualifikationsgruppe macht man mit jungen Spielern keine großen Sprünge.

Viel dreht sich um das Verteidigen und um Standards – das ist kein schöner Fußball. Wir suchen zudem hierzulande immer einen Nagelsmann. Die Jungen bringen viel Pfeffer in die Suppe, sind tolle Theoretiker, aber es wird vielleicht zu kompliziert gedacht. Da gibt es im Spielaufbau 17 Optionen, 18 Standardvarianten und bei der Halbzeitansprache 40 zu besprechende Bilder. Ich denke, es braucht erfahrene Trainer, siehe Kühbauer, Glasner oder Ilzer. Die sind alle teilweise deutlich über 40 Jahre alt.