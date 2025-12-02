Böckle, Vincze, Wels: Wie ist das Leben als Leihspieler?

Kontakt zwischen Böckle und seinem Stammverein besteht, vor allem mit René Gartler, der bei Rapid offiziell den Titel "Assistent der Geschäftsführung" trägt. Wirklich rege sei der Austausch aber nicht: "In den ersten Spielen ist es richtig gut gelaufen, da hat sich schon jemand gemeldet und gemeint: 'Hey super, wir verfolgen das, mach weiter so.'" Seitdem ist es ruhiger geworden, bei Siegen gibt es Gratulationen, hin und wieder kommen Nachrichten. Für Böckle ist das in Ordnung: "Ich denke, es ist okay, wenn man sich hin und wieder hört. Es muss aber auch nicht jede Woche sein." Bei seiner Leihe von Fortuna Düsseldorf nach Münster sei es ähnlich gewesen - zu Beginn war der Kontakt intensiver, zum Schluss großteils abgeflacht.

Wohnung behalten

Für Außenstehende lässt sich eine Leihe am ehesten mit einem Austauschjahr oder Auslandssemester vergleichen. Der Unterschied zum Profifußball ist die deutlich größere Unsicherheit. Ob auf Böckle bei Rapid in der kommenden Saison ein Kaderplatz wartet, ist offen. Auch ein Verbleib bei der WSG Tirol ist mangels einer Kaufoption nicht vorgesehen. Der 23-Jährige ist erst vor 18 Monaten nach Wien gezogen und hat in Hütteldorf eigentlich einen Dreijahresvertrag unterschrieben.

"Das ist wahrscheinlich das Schwierigste an dem Ganzen. In Wahrheit kann man im Fußball sowieso nie wissen, wie es weitergeht, aber bei einer Leihe ist eigentlich klar: Ich bin ein Jahr hier und danach ziemlich sicher wieder weg. Während der Leihe von Düsseldorf nach Münster habe ich schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, es gibt einige Dinge, an die man denken muss. Es kann zwischendurch schon stressig sein.", meint Böckle. Seine Partnerin ist mit ihm nach Tirol übersiedelt und hat dort einen neuen Job gefunden. Die Wohnung in Wien ist vorübergehend untervermietet, die Wohnung in Tirol bis Ende Mai befristet.