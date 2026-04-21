90minuten: Sie amtieren seit weniger als vier Monaten, haben aber schon jetzt alle Phasen, die ein Rapid-Trainer früher oder später erlebt, hinter sich gebracht. Nach den ersten Resultaten war die Stimmung zunächst gedrückt, nach einigen Siegen in Serie galt man schnell als Titelanwärter. Auch Nebenschauplätze, wie die Vorkommnisse nach dem ersten Derby, hat es gegeben. Fühlt es sich so an, als hätten Sie in kurzer Zeit mehrere Trainerleben gelebt?

Hoff Thorup: Ich habe schon einmal gesagt, dass es eine meiner Stärken ist, solche Dinge nicht persönlich zu nehmen. Ich kippe emotional weder in die eine, noch in die andere Richtung und bin in den meisten Situationen relativ ruhig. Was mich am meisten beschäftigt, sind unsere Leistungen. Das ist der beste Hebel, um das Umfeld von unserer Arbeit zu überzeugen. Nach dem Abschlusstraining vor dem zweiten Derby hatte ich die Gelegenheit, mit einigen Fans zu sprechen. Sie sollen wissen, was wir hier tun – in Zukunft kann man diesen Austausch wahrscheinlich weiter intensivieren. Je offener wir sind, desto mehr fühlen sie sich mitgenommen und als Teil des Klubs. Wir sollten uns aber von allem, was um uns herum passiert, nicht zu sehr aus der Ruhe bringen lassen.

90minuten: Im vergangenen Sommer haben Sie in einem Interview über Ihren Abschied aus Norwich erklärt, man habe Sie ursprünglich mit der Idee einer langfristigen Zusammenarbeit vom Wechsel nach England überzeugt. Anders als Sie es aus Dänemark gewohnt waren, ist der Verein in einer schwächeren Phase aber nicht enger zusammengerückt, sondern hat sich für einen erneuten Trainerwechsel entschieden. Beim SK Rapid sind Sie der neunte Cheftrainer seit 2016. Wie passt die Unterschrift in Wien zu Ihrem Wunsch, eine Mannschaft über Jahre entwickeln zu können?

Hoff Thorup: Die Ausgangssituation war hier grundsätzlich anders als in Norwich. Das erklärte kurzfristige Ziel war das Erreichen der Meistergruppe, darauf war zu Beginn alles ausgerichtet. Nachdem uns das gelungen ist, haben wir jetzt mehr Zeit, um die Mannschaft zu entwickeln und auf die nächste Saison vorzubereiten. Wir versuchen trotzdem, Woche für Woche, das bestmögliche Resultat zu erreichen. Ergebnisse sind bei Rapid weiterhin sehr, sehr wichtig. In Norwich haben sich die Vorgaben mit der Zeit verschoben. Wir sollten eines der ältesten Teams der Championship verjüngen, was sich auf die Ergebnisse auswirkt. Diese Vorgabe gibt es hier nicht. Wir wollen trotzdem den eigenen Nachwuchs fördern, haben dabei aber mehr Kontrolle über das Timing. Solange wir uns alle einig darüber sind, welche Ziele wie erreicht werden sollen, kann ich gut arbeiten.