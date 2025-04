Wer? Wann? Wie? So funktioniert der Bundesliga-Strafsenat

Vorbereitung der Verhandlung:

Für die Verhandlung des Senat 1 trägt die Bundesliga ergänzendes Material zusammen. Das können zum Beispiel Fotos, Videos, mediale Berichterstattung und Aufnahmen aus sozialen Medien oder dem Scoutingfeed sein. Konkrete Einschränkungen gibt es nicht: "Jegliches Material, das Fehlverhalten aufzeigt, kann herangezogen werden", erklärt die Liga.

Der Fall von Rapid-Torwart Niklas Hedl, der im Februar nach einer Geste gegenüber dem Austria-Fanblock im Wiener Derby für ein Spiel gesperrt wurde, war in der 90minuten-Anfrage als Beispiel angeführt. In sozialen Medien kursierte ein Video, das die fragliche Szene in den Aufnahmen einer Scouting-Kamera zeigt, allerdings in schlechter Qualität, weil sie von einem Bildschirm abgefilmt wurde - die genaue Gestik war nicht eindeutig zu erkennen. Hierzu merkt die Bundesliga an: "Im Fall Niklas Hedl hatte die Bundesliga natürlich Zugriff auf die Originalbilder des Bundesliga-weiten Scoutingkamera-Systems."

Meldung an den Senat:

Nach einem Spieltag wendet sich die Bundesliga Montagfrüh an die Senatsmitglieder und meldet, dass es Ausschlüsse gab und eine Sitzung stattfinden wird. Die ersten Unterlagen werden im Lauf des Vormittags übermittelt, schriftliche Stellungnahmen - zum Beispiel von Spielern - werden später nachgereicht. Über Ausschlüsse wird meistens schon am Montag um 17 Uhr verhandelt, in englischen Wochen oder nach Cupspielen auch an anderen Tagen.

Bei Sicherheitsvorfällen ist das Prozedere langwieriger: Die Bundesliga sichtet das relevante Material und schreibt am Montag oder Dienstag nach einem Wochenende eine entsprechende Anzeige. Der betroffene Klub hat daraufhin sieben Tage Zeit, um eine Stellungnahme abzugeben - bei Bedarf kann diese Frist auch verkürzt oder verlängert werden. Alle Informationen werden den Senatsmitgliedern so früh wie möglich zur Verfügung gestellt.

Anhörung der Betroffenen:

Wenn die in einen Vorfall involvierte Person oder der betroffene Klub persönlich vor dem Senat sprechen möchten, ist das immer möglich. Je nach Art der Sitzung wird eine Teilnahme vor Ort oder via Videocall angeboten. Die Bundesliga führt aus: "Der Akteur kann dabei selbst aussagen oder sich auch durch eine andere Person - beispielsweise ein Rechtsanwalt, ein Teammanager oder eine Vertrauensperson - begleiten oder sogar vertreten lassen." Auch der Sicherheitsbericht der Polizei kann in bestimmten Fällen Teil der Senatsakte sein.

Was passiert mit den Geldstrafen?

Vor allem bei Sicherheitsvorfällen werden häufig hohe Geldstrafen verhängt, in der Regel ein mittelhoher sechsstelliger Betrag. Diesen streift nicht die Bundesliga oder der Senat selbst ein, stattdessen fließt er noch bis Ende der laufenden Saison in den "Sicherheitstopf". Danach ändert sich die Förderstrategie, Sicherheitstopf und Infrastrukturtopf werden gebündelt - am System selbst ändert sich aber wenig. Vereine können das Geld aus dem Sicherheitstopf beantragen, um damit Projekte wie Präventionsarbeit, Schulungen von Sicherheitskräften, Workshops oder Änderungen in ihren Stadien umzusetzen. Wer will, kann sich so also einen Teil seiner eigenen Strafen zurückholen.

Wie viele Akten behandelt der Senat 1?

In den Spielzeiten vor der Pandemie hatte der Senat 1 deutlich weniger zu tun, als in den Saisonen danach. Vor allem die Jahre, in denen viele Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden haben, schlagen sich in der Statistik nieder: