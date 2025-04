Eine verbleibende Frage ist, ob es bei Schiedsrichtern wie auch dem Senat 1 nicht hilfreich wäre, offener aufzutreten, wenn man bereits aufgefallen ist.

Reformen und Evaluierung

Ein Bereich, in den demnächst Bewegung kommen könnte, ist der Sicherheitstopf: In ihm werden alle vom Senat 1 verhängten Geldstrafen gesammelt. 2023/24 standen immerhin 984.000 Euro zur Verfügung, die für präventive Fanprojekte, Schulungen von Sicherheitsdiensten, Workshops für Fanbeauftragte und Veränderungen im Stadion verwendet werden können. 21 Anträge im Ausmaß von 347.000 Euro wurden von den Vereinen gestellt - wer wie viel Geld für welche Projekte beantragt hat, darf die Liga nicht verraten. Im Rahmen einer insgesamt geänderten Förderstrategie wird derzeit darüber diskutiert, ob sich das in Zukunft ändern soll.

Schon 2023 wurden nach einem Evaluierungsprozess Änderungen umgesetzt: Unter Einbeziehung der Klubs wurden Änderungen am Verhaltenskodex und der Datenerhebung vorgenommen. Auch die Befangenheitsregeln wurden überarbeitet und detaillierter ausgearbeitet. Der Bundesliga geht es dabei darum, die Akzeptanz der Gremien und ihrer Beschlüsse zu verbessern.

Aussprache mit dem SK Rapid

Die Vizepräsidentin des SK Rapid, Edeltraud Hanappi-Egger, hat mit ihrer deutlichen Kritik eine Diskussion gestartet. Ob und was sich konkret am Status Quo ändern soll, liegt aber vor allem in den Händen des SK Rapid und der anderen Klubs.

Ein medial angekündigtes Treffen zwischen den grün-weißen Verantwortlichen und der Liga hat inzwischen stattgefunden. Vielleicht ist das ein erster Schritt, um weitere Verbesserungen einzuleiten.

