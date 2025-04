90minuten: Kommen wir zu deiner Rolle beim WAC. Was hat dich überzeugt, nach Wolfsberg zu wechseln?

Schöpf: Als mein Vertrag in Vancouver ausgelaufen ist, hat der WAC sofort angefragt, wie es bei mir aussieht, ob ich nach Europa zurückkommen will. Ich habe dann gesagt, dass ich mich melden würde, sofern wir zurückkehren möchten. Nachdem sich in der MLS dann nichts ergeben hat, habe ich den WAC kontaktiert und über meine Pläne informiert. Da das bereits zum Ende des Winter-Transferfensters war, musste alles sehr schnell gehen, auch weil nicht so viele Vereine im Winter nach Spielern suchen. Vom WAC hatte ich schließlich ein konkretes Angebot vorliegen, weshalb ich Wolfsberg als gute Alternative gewählt habe, um nach Österreich zurückzukehren und erstmals in der Bundesliga zu spielen. Anschließend hatte ich außerdem sehr gute Gespräche mit Trainer Didi Kühbauer, der mir genau gesagt hat, was er sich von mir erwarten würde. Das hat von vorne bis hinten gut gepasst und war auch ein ausschlaggebender Punkt.

90minuten: Dass die Rolle gut zu dir passt, hat man in den ersten Spielen bereits gesehen. Welche Erwartungen hast du an dich selbst in dieser Saison?

Schöpf: Ich möchte der Mannschaft in erster Linie so weit helfen, wie möglich, egal ob mit Toren oder Vorlagen. Generell geht es jetzt ans Eingemachte, wir kämpfen dank einer guten Saison um zwei Titel. Da wollen wir so erfolgreich wie möglich sein, denn das ist die wichtigste Phase der Saison. Ich versuche daher meine Erfahrung und Führungsqualität so gut wie möglich einzubringen und am Platz vorneweg zu gehen, um so der Mannschaft zu helfen. Was für mich selbst dabei rausschaut, ist eigentlich egal, denn der Mannschaftserfolg steht über allem, weshalb ich hoffe, dass wir am Ende dieser Saison einen Titel holen, denn das wäre sensationell.