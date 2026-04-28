Weniger Geld ab 2026/27: Was ist der Lizenzbonus?

Durch den geringeren Zuschuss und die geänderte Verteilung bleibt von der Fördersumme der aktuellen Saison ab 2026/27 nur noch die Hälfte übrig. Die bisherige Bonus-Obergrenze von 300.000 Euro pro Klub wird dadurch obsolet - sie wäre nur zum Tragen gekommen, wenn höchstens ein Verein die Lizenz erhalten hätte, ohne aufzusteigen. Jetzt ist schon bei 150.000 Euro Schluss.

Weniger Geld für die Schwergewichte

Zugute kommt die Reform vor allem jenen Vereinen, die keinen Zugriff auf den Lizenzbonus haben - sei es wegen ihres Stadions oder aus anderen Gründen. Ohne Änderung des Verteilungsschlüssels hätten sie rund 14.000 Euro an Einnahmen eingebüßt, künftig erhalten sie aber 12.000 Euro mehr.

Weniger vorteilhaft ist die Lösung für Klubs, die alle Lizenzanforderungen erfüllen können. Alleine durch die Reduktion des Zuschusses würden ihre Einnahmen um einen mittleren bis hohen fünfstelligen Betrag sinken. Berücksichtigt man zusätzlich die neue Verteilung und den niedrigeren Deckel, fehlen ab der kommenden Spielzeit je nach Anzahl der Lizenzbonus-Kandidaten Einnahmen in Höhe von rund 70.000 Euro bis zu ca. 170.000 Euro.

Wer hat bisher profitiert?

Bislang haben neun Vereine den Lizenzbonus erhalten, viele von ihnen gleich mehrfach - Spitzenreiter sind der GAK und St. Pölten. Die Grazer haben vor dem Aufstieg viermal erfolgreich die Lizenz beantragt, ebenso die Niederösterreicher nach ihrem Abstieg.

Einmal durfte sich sogar der Floridsdorfer AC über den Zuschuss freuen. In der ersten Saison nach seiner Einführung kam er auch jenen Vereinen zugute, die auf ein Ausweichstadion zurückgreifen müssen. In vier von fünf Anträgen war dies dann auch der Fall, im Jahr darauf wurden die Kriterien verschärft.

Eine Lizenzbonus-Bilanz: