Regionalligareform: "Njet" aus Salzburg und Tirol

Österreichs Fußball ist an wunderlichen Geschichten nicht gerade arm, so scheint es auch in Sachen Reform der Regionalligen zu sein. Statt der dreimal je 16 Klubs sollen in Zukunft vier Ligen existieren; so soll es zumindest am 28. März besprochen werden. Der Vorschlag kommt vom ÖFB.

Die Regionalliga Ost (Wien, Niederösterreich, Burgenland) bleibt, wie sie ist. Im Westen sollen Vorarlberg und Tirol, im "Norden" Oberösterreich und Salzburg sowie im Süden Steiermark und Kärnten gemeinsam spielen.

Der Direktaufstieg ist ab übernächster Saison schon weg; statt wie vergleichbare Länder wie die Schweiz oder Dänemark eher wenige Klubs an der nationalen Spitze zu haben, könnte sich die Anzahl von insgesamt 76 (12+16+48) nun noch einmal um 16 Klubs erhöhen.

Das lang gezogene Schnitzel

Klar, Österreichs Geografie ist, wie sie ist. Aber, das sagt auch der Clubmanager des ins finanzielle Schlingern geratenen DSV Leoben, an den paar Tausendern darf es nicht scheitern. Die Meinungen der Klubs sind gemischt, wie 90minuten vor kurzem erfuhr:

Fakt ist aber auch, dass die Akademien mehr Kicker ausbilden, als die Bundesligisten aufnehmen können. Kicker wie Marco Grüll spielten sich über die Regionalliga in die höchste deutsche Spielklasse. Ob das in besseren Landesligen auch zukünftig möglich sein wird, ist fraglich; das Niveau wird nicht unbedingt stiegen, wenn es mehr Klubs gibt.