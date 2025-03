Das bestbesuchte Spiel der Woche war selbstverständlich das UEFA Nations League Aufstiegsplayoff-Spiel zwischen dem Männer-Nationalteam des ÖFB und jenem des serbischen Verbandes am Donnerstag im Ernst-Happel-Stadion im Wiener Prater. 46.400 Zuschauer:innen sahen ein 1:1-Remis. Über das Rückspiel in Serbien am Sonntag wurde an anderer Stelle genug geschrieben.

Keine Länderspielpause gab es in der Frauen-Bundesliga, wo die letzte Runde des Grunddurchgangs gespielt wurde. Gute Werbung machte Austria Wien für das Topspiel gegen SKN St. Pölten Rush. Hier fanden sich 1.515 Besucher:innen ein, das vermeldeten die Favoritnerinnen als neuen Rekord für ein Heimspiel der Austria-Frauen. Sportlich verlief das Spiel weniger erfreulich für die Veilchen, der SKN blieb mit 2:0 siegreich. Alle anderen Frauenspiele der Woche blieben unter der 500er-Marke.

Das bestbesuchte Spiel der dritten Spielstufe war wenig überraschend das Gastspiel von Austria Salzburg beim VfB Hohenems, wo sich 1.634 Fans einfanden. Die Mozartstädter konnten auswärts am Emser Herrenried 2:0 gewinnen. Bestbesuchtes Spiel im Osten war das burgenländische Spitzenspiel zwischen dem SV Oberwart und dem SC Neusiedl am See, hier wurden glatte 1.000 gemeldet, der NSC siegte 1:0. In der Mitte erreichte das oberösterreichische Duell zwischen den LASK Amateuren OÖ und der SPG Wallern/St. Marienkirchen 500 Interessierte, hier trennten sich die Teams mit einem 1:1-Remis.

Das bestbesuchte Vereinsspiel diese Woche fand aber erneut in den Landesklassen statt. In der Regionalliga Tirol (welche bekannterweise keine Regionalliga ist) lockte Spitzenreiter Wacker Innsbruck gegen den SC Kundl 2.878 Zuschauer:innen an den Innsbrucker Tivoli, der FCW siegte 2:0. Mit 2.151 Personen ebenfalls eine stattliche Kulisse gab es im Pappelstadion, wo der Mattersburger Sportverein 2020 den SC/ESV Parndorf zum Spitzenspiel in der Burgenlandliga lud, das Duell endete 0:0 und Parndorf bleibt weiter drei Punkte vor dem MSV.

Weitere Derbies und Nachbarschaftsduelle gab es im Waldviertel (Schrems gegen Zwettl), in der Südoststeiermark (Gnas gegen Kirchberg an der Raab bzw. Bad Waltersdorf gegen Fürstenfeld), im Hausruckviertel (Grieskirchen gegen Peuerbach), im Südburgenland (Pinkafeld gegen Kohfidisch) und der Obersteiermark (Bruck an der Mur gegen KSV Amateure)

In Spiel 3 geht die Finalserie der 1. Futsal-Liga. Vor einer erneut mit 900 Zuschauer:innen ausverkauften Sporthalle in der SMS Kleinmünchen konnte Ljuti Krajišnici mit 5:3 gegen Diamant Linz gewinnen und die Serie ausgleichen. Es kommt nun also nächste Woche zum Entscheidungsspiel um die Meisterschaft.