Das Thema von Episode 86 vom 24. März 2025:

Fehlstart ins Fußballjahr 2025

Österreich verpasst den Aufstieg in die Liga A der Nations League. Was ist da passiert? Warum schafft es Österreich einmal mehr nicht, ein "Do or Die"-Spiel zu gewinnen? Eine Sache, der 90minutenFM gemeinsam mit dem noch immer aktiven Kicker nachgeht. Er offenbart dabei Einblicke, an die man als Fan nicht so denkt.

Bei 90minutenFM spricht Marco Djuricin über die zwei Spiele gegen die Serben in der Nations League - mit dem Blick eines Spielers, der eigentlich weiß, wo das Tor steht; und Red Bull-Erfahrung hat er auch.