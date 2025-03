Regionalliga-Reform: Übrig bleiben Landesligen

...und für Tirol das jetzige

Rückendeckung gibt es aus dem ebenfalls betroffenen Nachbarland. "Eigentlich wollten nahezu alle betroffenen Vereine die Regionalliga West behalten", berichtet Martin Schneebauer von Aufstiegskandidat SC Imst. Bei ligainternen Abstimmungen hätten sich die meisten Klubs für die Beibehaltung ausgesprochen.

Er würde lieber die Professionalisierung im jetzigen System vorantreiben, zurück zu Landesliga und Playoffs wie in Vorarlberg gewünscht, wäre für ihn der "Super Gau. Aus der Erfahrung des Pilotprojektes gibt es immense Themen in diesem Format!" Ein Beispiel: "Was soll ein Talent, das über Jahre hochprofessionell in der Akademie ausgebildet wurde, in der er gewohnt ist, sechsmal die Woche zu trainieren, in der vierten Liga machen? Da wird teilweise nur dreimal trainiert."

Zuerst investiere man so viel Zeit und natürlich auch Geld in die Ausbildung und dann das? Das gefällt ihm gar nicht: "Die Regionalliga hat für mich einen klaren Auftrag: Für den Großteil der Talente aus den Akademien den letzten sportlichen Schliff zum möglichen Profi zu geben." Ich weiß aus Erfahrung, dass in der Regionalliga die sportlichen Verantwortlichen alles unternehmen, so professionell wie möglich zu arbeiten."