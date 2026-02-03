Das Ende der Pressing-Liga?

Vor rund 5.000 Tagen hat Ralf Rangnick beim FC Red Bull Salzburg das Steuerrad übernommen und Österreichs Fußball in eine neue Richtung gelenkt.

Pressing-Fußball, in aller Konsequenz. Die "Bullen" haben damit national und international Erfolge gefeiert, die kurz davor noch undenkbar schienen. Seither haben viele Vereine diese Spielidee übernommen. In den vergangenen 13,5 Jahren hat die ADMIRAL Bundesliga den Ruf der "Pressing-Liga" erworben.

Aber ist das wirklich so? Und ist das (noch) gut für den österreichischen Fußball? Haben wir wichtige Entwicklungen verpasst? Und wie finden wir international wieder Anschluss?

Die nackten Zahlen

Die nackten Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Vergleicht man alle großen und mittelgroßen Ligen des Kontinents, laufen die Teams im Schnitt ihre Gegner so hoch an wie sonst praktisch nirgendwo.

Auch was den Druck im Gegenpressing, die zweiten Bälle und die hohen Ballgewinne angeht, landet die Bundesliga ganz weit vorne, wenn nicht sogar auf Platz eins.

Gar keine Pressing-Liga?

Und doch sagt WSG-Coach Philipp Semlic: "Wenn du von Pressing im Sinne des damaligen Red-Bull-Fußballs mit permanentem hohem Draufgehen sprichst, sehe ich die Bundesliga nicht als Pressing-Liga."

Der Steirer wählt folgenden Ansatz: Es sei der Fußball der großen Klubs, der Krösusse, der die Wahrnehmung einer Liga definiere. "Rapid hat keinen Pressing-Fußball gespielt. Der LASK spielt keinen richtigen Pressing-Fußball, die Austria auch nicht. Salzburg will es, schafft es auch nicht immer. Sturm Graz hat auch oft im Mittelfeld-Block verteidigt. Dann sind wir schon fertig", sagt er.

Auch Thomas Eidler, Leiter der ÖFB-Trainerakademie, will "nicht schubladisieren". Im Zuge eines Fußballspiels gäbe es "immer alle Spielphasen". Er gibt aber zu: "Wenn man mich fragt, ob wir im Pressing durch den Einfluss von Red Bull besser sind als im Ballbesitz-Fußball und auch vermehrt den Fokus darauf haben, dann würde ich Ja sagen."