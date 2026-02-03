Ähnlich sieht die Sache der zweite Bundesliga-Sportchef in Graz, Michael Parensen. Der Deutsche durfte bei Union Berlin als Assistent der Geschäftsführung und technischer Direktor heranwachsen, ehe er zu Sturm Graz kam.

"Es hat natürlich auch etwas für sich, ins kalte Wasser geworfen zu werden. Ich denke aber, dass es ohne Vorerfahrung nur schwer möglich ist, sofort gut zu arbeiten", meint Parensen.

"Ich glaube, es ist - neben einer Ausbildung - sehr wichtig, Erfahrung zu sammeln. Im Fußball ist man ständig mit öffentlicher Berichterstattung und zeitkritischen Themen konfrontiert, weswegen es immer turbulent zugehen kann. Es kann nur helfen, mit verschiedenen und manchmal unangenehmen Situationen konfrontiert zu werden. Step by Step die Entwicklung in eine Führungsposition zu nehmen, halte ich für einen guten Weg."

Die nächste Generation

Setzt sich die Funktionärs-Rotation in Österreich in einem ähnlichen Tempo wie bislang fort, wird sie in den nächsten Jahren neue Namen nach oben spülen. Aktuell bereiten sich mehrere noch aktive Spieler auf ihre Zukunft im Fußball vor.

Christoph Haas ist Ersatztorwart bei der zweiten Mannschaft des SK Rapid, parallel arbeitet er seit Jahresbeginn in der Geschäftsstelle mit. Im vergangenen Herbst hat der 33-Jährige das UEFA-Zertifikat für Football Management erhalten, das Grundkenntnisse in zehn Teilbereichen vermitteln soll. "Ich habe nach dem Studium etwas gesucht, um mich auch noch konkret in Richtung Fußball weiterzubilden. Das hat mir noch gefehlt", erklärt Haas, der den Kurs gemeinsam mit Michael Essien und Georg Teigl absolviert hat.

An einer Karriere als Sportdirektor hat der Keeper aktuell kein Interesse: "Mich interessiert die Weiterentwicklung von Vereinen und Verbänden, vor allem auf der wirtschaftlichen Seite. Wer baut neue Stadien, wie entwickelt sich das Interesse - das hat mich schon als Kind interessiert, in diese Richtung möchte ich gehen."