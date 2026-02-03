Qualität - Was ist das eigentlich?

In der oben stehenden Grafik sind alle in den jeweiligen Kalenderjahren eingesetzten Spieler aufgelistet. Dabei zeigen sich zwei Entwicklungen: Einerseits ist das aktuelle Nationalteam heute älter als noch vor zehn Jahren. Das ist zum Teil mit langjährigen und somit alternden Stützen wie Arnautović, Alaba oder Sabitzer zu erklären. Dass sich junge Spieler auf A-Ebene schwertun, alteingesessene Kicker zu verdrängen, liegt irgendwo in der Natur der Nationalteamsache.

Andererseits ist der Legionärsanteil, der in den letzten zwei Jahrzehnten von zwanzig Prozent auf knapp 90 angestiegen ist, bemerkenswert. Dieser bedeutet: Die besten Kicker mit rot-weiß-rotem Pass spielen nicht hierzulande. Diesen Wegfall kompensieren die Klubs wiederum durch nicht-Österreicher.

Das zeigt sich auch daran, dass der Österreicher-Anteil in der Liga sinkt. Nachdem es das Geschäftsmodell "Rohdiamanten billig ein- und teuer verkaufen" mit sich bringt, dass auch die sich gut entwickelnden Spieler schnell gehen, befindet sich der Klubfußball aktuell am absteigenden Ast.

Benchmarking

Das liegt zum Teil in der Natur der Sache, gehört Österreich nicht zu den großen Ländern des Kontinents. In dieser Kategorie ist man nicht alleine. Darum ist es naheliegend, dass vergleichbare Länder wie die Schweiz oder Tschechien einmal hinter, einmal vor Österreich zu finden sind.

Das wiederum bedeutet aber nicht, dass man die Entwicklung mit einem Achselzucken beiseite wischen sollte. Viel wichtiger ist es zu ergründen, was Qualität ist, wie man sie misst und ob sie ausreichend vorhanden ist.