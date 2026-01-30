5-Jahreswertung: Totalausfall mit Schwerstfolgen

(Bestenfalls) Rang 17, die Top-15 damit deutlich verpasst.

Der rot-weiß-rote Worst Case in der UEFA 5-Jahreswertung ist nun tatsächlich eingetreten.

Am Ende einer absoluten Horrorsaison verliert Österreich nicht nur die aus dem letzten Jahrzehnt gewohnte komfortable Ausgangssituation, fünf internationale Vertreter, von denen gleich mehrere Fixplätze haben, im internationalen Geschäft mitwirken lassen zu dürfen, sondern auch komplett den Anschluss nach oben im UEFA-Ranking.

Das bedeutet, dass Österreich ab der Saison 2027/28 nur mehr vier Mannschaften im Europacup an den Start schicken wird, von denen keine einzige (!) schon sicher in einem Hauptbewerb steht. Aufgrund des enormen Rückstands auf Rang 15 wird dies wohl für mehrere Jahre der rot-weiß-rote Status quo sein.

90minuten liefert alle Zahlen und Fakten zu Österreichs misslicher Lage in der 5-Jahreswertung:

Die Top-20 der aktuellen UEFA-5-Jahreswertung