Austria Salzburg: Jetzt oder nie?

Der Senat 3 hat das Stadion als zweitligatauglich kommissioniert, das Budget steht, fehlt nur noch die endgültige Zulassung durch den Senat 5. Und natürlich der sportliche Aufstieg. Aktuell liegt man drei Punkte vor dem SC Imst.

"Wir trauen uns das alles zu", sagt ein selbstbewusster Obmann. Seit sieben Jahren ist David Rettenbacher beim Verein und bei Austria Salzburg ehrenamtlicher Obmann, der sich neben Sponsor-, Behörden- und Spielerverhandlungen - wie seine Vorstandskollegen - auch regelmäßig um die Reinigung der Kabinen vor und nach Heimspielen kümmert.

Die violetten Mozartstädter müssen nun eine Zulassung bekommen und den Konkurrenten aus Imst hinter sich lassen, insofern die Tiroler eine Spielbewilligung bekommen. Fehler wie früher will die Austria dabei nicht mehr machen, wie der Obmann im 90minuten-Interview klar und deutlich darlegt.

Schuldenberg abbauen

Das Intermezzo in der Zweitklassigkeit 2015/16 endete in der Insolvenz und somit dem Zwangsabstieg. Man musste in Maxglan und dem Ausweichstadion Schwanenstadt investieren; das Westderby am FAC-Platz in Wien austragen. Spieler wie die Ex-Bullen Somen Tchoyi, Ernst Öbster oder Routiniers wie Haris Bukva und Andreas Bammer waren zwar nicht der ausschlaggebende Grund für die Probleme, haben sie aber auch nicht verbessert.