Alaba über Gartner: "...dann hat er keine Ahnung von Fußball"

So richtig in Fahrt kommt Alaba, wenn er über Johann Gartner spricht. "Es ist nicht das erste Mal, dass jemand aus dem Präsidium sich in der Öffentlichkeit in einer Art und Weise äußert, die wir als Spieler nicht akzeptieren können. Im Herbst wurde behauptet, wir Spieler hätten mit Streik gedroht, was nachweislich nicht gestimmt hat", so Alaba, der ergänzt: "Und jetzt wird unser Trainer kritisiert und die Spielweise der Nationalmannschaft analysiert, ohne Not und wenig konstruktiv."

"Er hat keine Ahnung von Fußball"

Zum vom Gartner kritisierten Auftritt gegen Serbien meint der Spieler von Real Madrid: "Jeder hat gesehen, dass wir in zwei Spielen gegen Serbien klar besser waren. Wir haben leider unseren Chancen nicht genutzt."

Alaba spricht dem Funktionär schlussendlich auch die Kompetenz ab: "Aber wenn jetzt jemand sagt, wir sollen uns hinten reinstellen und unsere Spielweise verändern, dann hat er keine Ahnung von Fußball. Wir wollen und müssen genau so Fußball spielen, wie uns unser Teamchef lässt, damit wir erfolgreich sein können. Ich bin mir absolut sicher, dass wir gemeinsam auf dem richtigen Weg sind."

Alaba wünscht sich "schwierigen Präsidenten"

Und auch zur Aussage von Bartosch, wonach Rangnick "schwierig" sei, hat Alaba eine fundierte Meinung: "Der Trainer ist überhaupt nicht schwierig. Er versucht, alles dafür zu tun, damit sich der österreichische Fußball positiv entwickelt." Rangnick liefere professionelle Arbeit und fordert sie ein.

Für den künftigen Präsidenten hat Alaba dann auch noch einen Wunsch über: "Wenn das schwierig ist, dann wünsche ich mir, dass der neue Präsident auch schwierig wird."