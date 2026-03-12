Trost muss aber wie viele andere Vereine feststellen: "Wirklich attraktiv ist der Aufstieg in die 2. Liga aktuell nicht." Abschreckende Beispiele habe es in dieser Saison zuhauf gegeben, meint er.

Rein sportlich hat sich der FCM Traiskirchen bislang gut präsentiert, auch wenn der Sportchef mit vergebenen Torchancen hadert. "Wir waren in fast jedem Spiel die bessere Mannschaft und sind die Tormaschine der Liga. Mit einem Platz in den Top fünf wären wir zufrieden, eigentlich würden wir gerne in den Top drei bleiben", lautet die Vorgabe für das Frühjahr.

Weil der Aufstieg kein Thema ist, wurde die Kaderbreite im Winter reduziert. Offene Plätze sollen von jungen Spielern aufgefüllt werden.

Titel mit Nachteil

Weiter nach oben in der Tabelle soll es eher nicht gehen, gesteht Manuel Trost. Weil der niederösterreichische Verband einem Meister, der auf den Aufstieg verzichtet, den Startplatz im ÖFB-Cup entzieht, ist der Titel in dieser Saison mit einem großen Nachteil verbunden.

Wirtschaftlich - so beschreibt es der Traiskirchner - kommt die Auslosung zur ersten Cup-Runde einer Lotterie gleich. "Im Pot waren nur mehr Sturm Graz, die Wiener Austria, Red Bull Salzburg und die WSG vertreten", erinnert er sich. Die Tiroler kamen im Juli in den Ort südlich von Wien und setzten sich souverän mit 4:0 durch. Vom Spiel übrig blieb ein vierstelliger Betrag. Hätte man einen der großen Vereine erwischt, wäre er wohl deutlich fünfstellig gewesen, sagt Trost.