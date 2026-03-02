Wie rüstet sich Wacker Innsbruck für den Aufstieg?

Noch sei der Aufstieg nicht geschafft, betont Hannes Rauch im Telefongespräch mit 90minuten gelegentlich. Es könne im Frühjahr noch einiges passieren.

Die Argumente für das Bremsen der Euphorie sollten dem Präsidenten von Wacker Innsbruck in den kommenden Monaten aber rasch ausgehen. Konkurrenten gibt es keine mehr, der zweite Tabellenplatz würde reichen. Der Abstand auf Rang drei beträgt elf Punkte.

Nur das Auftaktspiel in der Regionalliga West gegen Seekirchen ging für Wacker verloren. Auf den ersten Schreck antwortete man mit 14 Siegen in Serie. Im letzten Spiel vor der Winterpause wurden die Punkte geteilt, das Duell mit der zweiten Mannschaft des SCR Altach geriet dank Ausschreitungen nach dem Schlusspfiff in die Schlagzeilen.

Nachspiel?

Von Rauch und Kooperationspartner LAFC wurde Fehlverhalten innerhalb der eigenen Anhängerschaft öffentlich kritisiert - ob es für den Verein Konsequenzen geben wird, steht noch immer nicht fest. Während der SCR Altach als Veranstalter beim Vorarlberger Verband bereits aus dem Schneider ist, wird der TFV das Auswärtsteam Wacker erst abhandeln.