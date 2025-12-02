SV Gloggnitz: Wenn aus zwei, gleich neun erfolgreiche Jahre werden

Von Ruhm und Glanz ist wenig über, singt Reinhard Fendrich in "I am from Austria". Was er über Österreich singt, gilt auch für die Sportvereinigung Gloggnitz. Gelegen am Fuße des Semmerings im Bezirk Neunkirchen, sind die allerbesten Tage des Klubs aus der heute knapp 6.000 Menschen zählenden Gemeinde länger her.

Doch der Verein hat sich in den letzten neun Jahren zurückgearbeitet und überwintert im Spitzenfeld der Regionalliga Ost - mit den bekannten Namen Thorsten Röcher und Raphael Holzhauser.

Wofür steht der SV Gloggnitz? Das weiß der Architekt des Erfolgs, Alexander Niklas, ganz genau. Er erzählt, wie er den damaligen Gebietsligisten aus der sechsten Spielklasse an die Schwelle der ADMIRAL 2. Liga führte - und welche Vorstellung der sportliche Leiter von der Zukunft hat.

Damals schon dabei

1922 gegründet, nimmt der Verein 1949/50 an der damals erstmals ausgetragenen Staatsliga A teil. Für die Nachkriegssaison qualifizieren sich die Niederösterreicher mit einem überlegenen Titelgewinn vor Austria Brunn und dem SC Harland - damals ist die Landesliga die zweithöchste Spielklasse.