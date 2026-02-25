Viele Jahrzehnte fristete der ASK Voitsberg ein Dasein im Unterhaus. Der Klub aus der heute knapp 10.000-Personen-Stadt ein paar Kilometer westlich der Landeshauptstadt Graz fiel nicht auf. Damit sind die Voitsberger nicht alleine, Weiz oder Gleisdorf sind ähnlich situiert.

Doch irgendwann im Jahr 2024, als der Verein mit 19 Punkten Vorsprung auf Union Gurten Regionalliga Mitte-Meister wurde, änderte sich das. Auf einmal war da ein Klub mit professionellem Webauftritt, ansprechenden Videos, einer Corporate Identity. Von einem derartigen Auftritt kann sich bis heute noch so mancher Bundesligist ein Scheibchen abschneiden.

Eine Kleinigkeit fehlte den Steirern am Ende ihrer Debütsaison in der ADMIRAL 2. Liga dann auch. Genauer gesagt zwei Punkte. Dem 13.-platzierten SV Stripfing ging viel mehr ab. Geldgeber Erich Kirisits ging im Sommer pleite, im November sperrten die Niederösterreicher zu.

Im Rückspiegel betrachtet war diese Entwicklung mindestens nicht überraschend. Die Voitsberger wären in der 2. Liga geblieben. Überraschend an der Sache ist, dass man dort weder Groll noch Gram hegt und an der im Winter 2025 angestoßenen Professionalisierung festhält. Diese soll noch ausgebaut werden, wie Trainer und Sportdirektor David Preiß im 90minuten-Gespräch betont.

"Es ist nun einmal so"

Seine Einschätzung hört sich heute sehr reflektiert an, der Klub überwintert mit sieben Punkten Vorsprung und hat den Wiederaufstieg in der eigenen Hand: "Wir haben das so gesehen: Es ist uns sportlich nicht gelungen, in der Liga zu bleiben – und auf den Rest haben wir keinen Einfluss."

Offensichtlich haben die Steirer bei allem Abstiegsschmerz - "Das tut extrem weh!" - das Glas halb voll gesehen: "Du schaust vielleicht genauer hin und triffst schneller Entscheidungen, die du bei einem Ligaverbleib so nicht getroffen hättest."