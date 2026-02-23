Im Schatten der Burg Kreuzenstein, nördlich von Wien, wird erfolgreich Fußball gespielt. Die eigentlichen Titelfavoriten der Regionalliga Ost hat man längst in den Rückspiegel verbannt, an ihrer statt genießt der SV Leobendorf die gut gepolsterte Tabellenführung. Zehn Punkte fehlen dem ersten Verfolger nach 16 Runden, das kommt selten vor - in den letzten 20 Jahren überhaupt nicht.

Schade ist nur, dass ein Aufstieg für den überlegenen Leader der Ostliga nicht zur Diskussion steht. "Aktuell ist die 2. Liga mit ihren Anforderungen für einen Verein wie Leobendorf nicht stemmbar. Für die Gesundheit des Vereins war es die einzig richtige Entscheidung, aus dem Prozedere auszusteigen", sagt Sportchef Michael Tackner im Gespräch mit 90minuten.

Aufstieg zu teuer

Beim Workshop, den die Bundesliga alljährlich im Herbst organisiert, sollen Aufstiegs-Interessenten über die Zulassungsbedingungen informiert werden. Leobendorf war zum zweiten Mal dabei, danach musste man das Thema rasch ad acta legen. Die Liste der offenen Baustellen ist nur länger geworden.

Es bräuchte eine komplett neue Flutlichtanlage und einen Gästesektor samt WC-Anlage und Kantine. Platz dafür gibt es eigentlich nicht, das Stadion steht an drei Seiten im Wald. Dazu kämen kleinere Projekte wie ein Raum für Dopingkontrollen und eine geringfügige Vergrößerung des Spielfeldes.