So viel kosten die Bundesliga-Trikots 2026/27

Neue Saison, neue Dressen!

Wie jedes Jahr bringt jede Mannschaft der ADMIRAL Bundesliga zu Saisonbeginn neue Trikots heraus. Bei manchen Vereinen kann es zu komplett neuen Designs kommen, bei anderen gibt es wenig Veränderung zum Vorjahr. Klar ist, wenn treue Fans ein neues Trikot bestellen, müssen sie teilweise tief in die Tasche greifen.

90minuten hat den Preisvergleich gemacht und die Heimtrikots der ADMIRAL Bundesliga vom billigsten zum teuersten sortiert: