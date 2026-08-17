So viel kosten die Bundesliga-Trikots 2026/27

Neue Saison, neue Dressen!
Wie jedes Jahr bringt jede Mannschaft der ADMIRAL Bundesliga zu Saisonbeginn neue Trikots heraus. Bei manchen Vereinen kann es zu komplett neuen Designs kommen, bei anderen gibt es wenig Veränderung zum Vorjahr. Klar ist, wenn treue Fans ein neues Trikot bestellen, müssen sie teilweise tief in die Tasche greifen.
90minuten hat den Preisvergleich gemacht und die Heimtrikots der ADMIRAL Bundesliga vom billigsten zum teuersten sortiert:
12. Wolfsberger AC
Das günstigste Heimtrikot der Bundesliga-Saison 2026/27 ist am Lavanttal zu finden.
Um 69,90 € kann man das Weiß-Grau schattierte Trikot im Fanshop erwerben. Das Trikot ist sogar um zehn Euro günstiger als das des Vorjahres zu Saisonbeginn. Das Auswärtsleiberl der Wölfe ist dieses Jahr im selben Muster, farblich allerdings in Schwarz-Pink gehalten.
11. WSG Tirol
Die WSG Tirol hat im Vergleich zum Vorjahr den Grünton am Trikot verändert. Die Sechsecke der letzten Saison sind verschwunden. Als Muster wurden weiße Streifen an den Seiten eingefügt, die zur Mitte immer transparenter werden.
Für Erwachsene ist dieses Shirt um 75,00 € im Fanshop zu erwerben. Die aktuell ausverkauften Kindergrößen sind zehn Euro günstiger.
10. SV Ried
Eine der günstigeren Heimtrikots in der Bundesliga ist jenes der SV Ried. Für 79,00 € kann man im Fanshop ein solches Exemplar bestellen.
Im Vergleich zum Vorjahr hat man, bezogen auf das Design, die Anzahl der Streifen reduziert. Die legendäre Leberkässemmel am Arm ist im Gegensatz dazu womöglich sogar etwas größer geworden.
9. Austria Lustenau
Bei seiner Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga hat sich der SC Austria Lustenau dafür entschieden, ein Panorama der Stadt samt Stadion auf das Trikot zu drucken. Auffällig: Die enge Anordnung einiger Sponsoren im oberen Brust-Bereich.
Im Fanshop wird das Shirt für 83,00 € angeboten.
8. SCR Altach
Mit dem Auto nur 15 Minuten von Lustenau entfernt kostet das Trikot der Heimmannschaft einen Euro mehr. Um 84,00 € ist das in weiß gehaltene Shirt des SCR Altach zu erhalten.
Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist das Grunddesign kaum verändert worden. Hinzu kommt allerdings Altachs Postleitzahl 6844, die über die ganze Fläche des Oberteils halbtransparent verteilt ist, sowie auf den Kragen gestickt wurde.
7. Grazer AK
Der GAK möchte mit seinem neuen Heimdress eine Hommage an "die legendären Europacup-Nächte" stellen und ist senkrecht in Rot und Weiß geteilt. Im Nacken wurde der Schriftzug "Alles für Rot-Weiß" eingenäht.
Heim- sowie das dritte Ausweichdress sind für 89,90 € erhältlich. Das Auswärtstrikot ist fünf Euro billiger.
6. Austria Wien
Unter dem Motto "Geschichte in die Zukunft tragen" steht das Design von Austria Wien. Ganz bewusst wurde der Retro-Look angewandt, um das 100-jährige Bestehen des "Fußballklub Austria Wien" zu zelebrieren.
Dieses Jubiläumsdress kostet im Fanshop 94,90 €. Mit einer Beflockung kommen noch einmal 15 € dazu.
5. SK Rapid
Beim Stadtrivalen sind die neuen Trikots um ganze zehn Cent teurer. Mit "Mizuno" als neuen Ausrüster wurde das Trikot "Im Stil der Jugend. Im Stil der Stadt." designet. Das Muster der Ornamentik der Wiener Sezession wurde in das komplett grüne Shirt geprägt.
Im Fanshop ist "die neue Wäsch" für 95,00 € erhältlich. Die extra Beflockung würde auch hier 15 € kosten.
4. LASK
Langsam kratzt man beim Preis an der Dreistelligkeit. Die "Heimwäsch" des Titelverteidigers ist um 99,95 € zu erwerben.
Im Vergleich zum Trikot des letzten Jahres unterscheidet sich dieses Modell vor allem in der Vervielfachung der Streifen. Farbauswahl und Platzierung der Sponsoren ist ähnlich bis gleich geblieben.
3. Red Bull Salzburg
Der einstige Serienmeister möchte nach drei titellosen Jahren in weiß mit grau-blauen Vertikalakzenten zurückschlagen. Diese Linien sollen vom Doppler-Effekt inspiriert worden sein. Erhältlich ist das Trikot für 99,95 €.
Im Red-Bull-Salzburg-Fanshop und online ist dieses Dress auch in der Pro-Version für 149,95 € zu haben (50 % Polyester, 50 % Elastomultiester). Mit dem Bundesliga-Patch sowie einer individuellen Beflockung kann der Preis auf bis zu 177,90 € steigen.
2. SK Sturm Graz
Mit 99,99 € landet der Vizemeister im Preisvergleich auf dem Podest.
Die "Schwoazn" bleiben beim Trikot ihrem Namen treu. Zwei Schwarztöne zieren das Shirt von Sturm Graz, unterteilt in vier Rechtecke. Wenn man seinen Lieblings-Sturm-Spieler aufdrucken lassen möchte, muss man tief in die Tasche greifen. 29,99 € zahlt man für eine Beflockung.
1. TSV Hartberg
Das international vermutlich bekannteste Heimtrikot findet man erneut in der Oststeiermark. "We did it again! Sie tragen uns, wir tragen sie," heißt es vom TSV Hartberg. Erneut zieren beinahe unzählige Sponsoren das royalblaue Trikot.
Dass diese Design-Philosophie international viral gegangen ist, ist auch am Preis zu erkennen. Mit 129,95 € ist die "Heim-Wäsch" der Oststeirer die teuerste der ADMIRAL-Bundesliga-Saison 2026/27.