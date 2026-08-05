Von Aleksic bis Sulbaran: Sind sie die Salzburg-Stars von morgen?

Einen Weg wie einst Dominik Szoboszlai und Karim Adeyemi zurücklegen.

Das ist der Plan von den meisten jungen Spielern in Österreich. Gerade Red Bull Salzburg und Kooperationsverein FC Liefering bringen nahezu Jahr für Jahr neue Top-Talente hervor.

Im Sommer wurde ein Teil der U18-Mannschaft mit vielen Lieferingern und drei externen Neuzugängen zusammengefügt.

90minuten hat mit Liefering-Trainer Danny Galm über sechs große Talente gesprochen, die auf einem guten Weg sind, sich in Zukunft im Profifußball zu etablieren.

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