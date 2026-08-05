Von Aleksic bis Sulbaran: Sind sie die Salzburg-Stars von morgen?

Einen Weg wie einst Dominik Szoboszlai und Karim Adeyemi zurücklegen.
Das ist der Plan von den meisten jungen Spielern in Österreich. Gerade Red Bull Salzburg und Kooperationsverein FC Liefering bringen nahezu Jahr für Jahr neue Top-Talente hervor.
Im Sommer wurde ein Teil der U18-Mannschaft mit vielen Lieferingern und drei externen Neuzugängen zusammengefügt.
90minuten hat mit Liefering-Trainer Danny Galm über sechs große Talente gesprochen, die auf einem guten Weg sind, sich in Zukunft im Profifußball zu etablieren.
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Teo Hupfauf
Alter: 16
Position: Tor
Einsätze für Liefering: 0
Teo Hupfauf gilt nicht nur als große Hoffnung der Jungbullen, sondern auch des österreichischen Nationalteams.
Zuletzt wurde der 16-jährige Tormann zum ÖFB-Perspektivlehrgang unter Ralf Rangnick eingeladen. Insgesamt stand der gebürtige Innsbrucker, der bis 2023 bei Wacker Innsbruck gemeldet war, zehn Mal im Tor der U17-Auswahl.
2025 sorgte er für Schlagzeilen, als er mit lediglich 14 Jahren im Zuge der Länderspielpause beim FC Red Bull Salzburg als Trainingstorhüter am Platz stand.
So beschreibt Danny Galm seinen Schützling:
"Einer unserer jüngsten Spieler. Wenn er vor dir steht, glaubt man nicht, dass er Jahrgang 2010 ist. Sehr talentierter Torhüter, er wird uns sehr viel Spaß machen diese Saison."
Jakob Pokorny
Alter: 18
Position: Innenverteidigung
Einsätze für Liefering: 10
Einer der U17-WM-Helden.
Der 18-Jährige spielte bereits letzte Saison bei den "Jungbullen" und in der U18 der Salzburger, fehlte jedoch einige Spiele aufgrund einer Sprunggelenksverletzung.
Die Karriere des Innenverteidigers begann beim Klagenfurter AC, ehe es für ihn zum WAC und 2022 weiter in die U15 der Salzburger ging.
So beschreibt Danny Galm seinen Schützling:
"Ein Leader, der auf dem Feld steht, der großes Potential hat, der gerade in der Defensive eine hohe Wertigkeit hat, zu verteidigen. Ich bin gespannt, wie er sich in der 2. Liga jetzt macht, um sich dann wirklich den Platz zu erarbeiten, den er möchte, und auch neben dem Platz voranzukommen."
Ifeanyichukwu Onwuzulike
Alter: 16
Position: Innenverteidiung
Einsätze für Liefering: 0
Ifeanyichukwu Onwuzulike ist einer der drei externen Neuzugänge der Lieferinger.
In der Mozartstadt konnte man die Bayern und den BVB ausstechen und das Schweizer Talent für sich gewinnen.
Der 16-jährige Defensivspieler stand zuletzt beim FC Winterthur in der U19 im Kader.
So beschreibt Danny Galm seinen Schützling:
"Ifi ist auch sehr jung, 2010er-Jahrgang. Linksfuß, sehr offener Mensch, hört zu, versucht umzusetzen, sehr wissbegierig. Ich glaube, er hat sich in den ersten Wochen schon sehr wohlgefühlt und hat auch schon gezeigt, was er für ein Fußballer ist."
Filip Aleksic
Alter: 17
Position: Mittelfeld
Einsätze für Liefering: 4
Das nächste österreichische Talent ist Filip Aleksic.
Der 17-Jährige hat bereits einen Profivertrag bei Red Bull Salzburg und kam vergangene Saison vorwiegend in der U18 zum Einsatz, vereinzelt bei Liefering (3).
Auch der Mittelfeldmotor war Teil der erfolgreichen ÖFB-U17-WM-Truppe. Bei den "Bullen" ist er bereits seit jungen Jahren.
So beschreibt Danny Galm seinen Schützling:
"Filip durfte zum Glück Teil des WM-Kaders sein. Ein junger Spieler, 2009er, er hat jetzt auch in den Testspielen gezeigt, dass er auch Tore machen kann, dass er wirklich auch eine Torgefahr ausstrahlt. Er ist sehr gut ausgebildet und sehr wichtiger Bestandteil von unserem Zentrum."
Miha Matjasec
Alter: 17
Position: Mittelfeld
Einsätze für Liefering: 4
Ein weiterer Neuzugang aus der U18 ist Miha Matjasec.
Der 17-jährige Slowene kam in der vergangenen Saison auf drei Einsätze in der 2. Liga, soll das Team von Danny Galm aber heuer gänzlich unterstützen.
Seit 2025 ist der Mittelfeldspieler ein Roter Bulle, zuvor spielte er in seiner Heimat für die U17 von NK Domzale. In Slowenien führte er das U17-Nationalteam als Kapitän auf den Platz.
So beschreibt Danny Galm seinen Schützling:
"Ein außergewöhnlich guter Fußballer, der jetzt ein Jahr hier ist, der zu Beginn seine Zeit gebraucht hat, um die Philosophie von uns zu verinnerlichen. Er überzeugt nicht nur mit der Art, wie er mit dem Ball umgeht, sondern mittlerweile auch, wie er Bälle erobern kann, und das freut mich gerade bei so einem sehr kreativen Offensivspieler."
Yerwin Sulbaran
Alter: 18
Position: Sturm
Einsätze für Liefering: 1
Der 18-Jährige Venezolaner gilt als Zukunftshoffnung der "Bullen".
Im Sommer kam Yerwin Sulbaran aus seiner Heimat von Erstligist Monagas SC in die Mozartstadt.
Auch der Stürmer machte zuletzt bei der U17-WM mit seiner Nation auf sich aufmerksam, ehe im Sechzehntelfinale Endstation war.
So beschreibt Danny Galm seinen Schützling:
"Ein Neuzugang. Er durfte als Trainingsgast zum Glück auch schon Teile des letzten Jahres miterleben. Ein Südamerikaner, der ein großes Talent hat, aber auch Emotion mit aufs Feld bringt, und wenn man glaubt, dass er ausgespielt ist, wird er immer wieder kommen und das gefällt mir an ihm, dass er nicht kleinzukriegen ist."