"Spielerentwicklung, wie immer", so klar formuliert Christoph Wurm, Trainer von Sturm Graz II, die Ziele für die angelaufene Saison in der ADMIRAL 2. Liga.
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In der fünften Zweitliga-Saison in Folge haben die jungen "Blackies" wieder einige spannende Talente im Kader. In der vergangenen Spielzeit schafften mit Luca Weinhandl, Jacob Peter Hödl und Belmin Beganovic bereits drei Spieler den endgültigen Durchbruch zu den Profis.
Gegenüber 90minuten hat Trainer Wurm im Vorfeld der neuen Saison über die spannendsten Talente gesprochen.
Jonas Peinhart
Alter: 17
Position: Stürmer
Spiele für Sturm II: 13 (3 Tore)
Gegen Ende der vergangenen Saison ist der Steirer Teil des Stamms bei den jungen "Blackies" geworden. Auch in dieser Saison startete er gleich im ersten Spiel.
Christoph Wurm über Jonas Peinhart:
"Jonas Peinhart ist ein sehr hungriger Stürmer, der aus dem eigenen Nachwuchs und aus der eigenen Akademie kommt. Er hat es letztes Jahr als 2009er schon richtig gut bei uns gemacht und da schon für den einen oder anderen Treffer in der Rückrunde sorgen können. Er ist ein Spieler, der jetzt sicher den nächsten Schritt gehen wird und in der neuen Saison auf sich aufmerksam machen wird."
Bastian Maierhofer
Alter: 19
Position: Innenverteidiger
Spiele für Sturm II: 13 (2)
Der Kärntner spielte sich nach seinem Wechsel schnell als Stammspieler in Graz fest. Einmal stand er bereits in der Bundesliga im Profikader der Grazer.
Christoph Wurm über Bastian Maierhofer:
"Bastian Maierhofer haben wir letztes Jahr im Winter aus der Regionalliga verpflichtet, er hat sehr schnell Fuß gefasst in der 2. Liga. Jetzt war er auch erstmalig schon beim ÖFB-U21-Nationalteam dabei, er hat es da auch richtig gut gemacht und ist, glaube ich, ein ganz spannender Spieler für die Zukunft."
Richmond Osayantin
Alter: 19
Position: Stürmer
Spiele für Sturm II: 42 (5)
Der Steirer geht bereits in seine vierte Spielzeit bei Sturm II. Dabei hat er sich von Saison zu Saison immer weiter gesteigert und immer mehr Einsatzzeit bekommen.
Christoph Wurm über Richmond Osayantin:
"Ritchie hat damals in der Youth League (2025 gegen Zagreb) den entscheidenden Treffer erzielt. Das ist immer noch das, woran man bei dem Namen denkt. Er hat jetzt im Sommer auch viele Möglichkeiten gehabt, hat sich aber dazu entschieden, bei uns zu bleiben und wieder einen nächsten Schritt zu machen. Ich bin sehr zuversichtlich - wenn er gut trainiert, wird er gut spielen."
Elias Lorenz
Alter: 20
Position: Torwart
Spiele für Sturm II: 29
Der Tiroler Keeper ist als Nummer eins in der 2. Liga gesetzt, als Nummer drei ist er auch immer wieder mal bei den Profis dabei, unter anderem auch im Europacup.
Christoph Wurm über Elias Lorenz:
"Der Lolo ist jetzt schon in seiner zweiten Saison als Nummer eins bei Sturm II. Durch seine Einsätze beim österreichischen Nachwuchsnationalteam ist er schon gereift und ich hoffe, dass er jetzt auch noch einen Schritt in seiner Entwicklung gehen kann."
Kelechi Nnamdi
Alter: 20
Position: Rechtsverteidiger
Spiele für Sturm II: 1
Der Wiener ist erst diesen Sommer in die steirische Landeshauptstadt gewechselt. Allerdings konnte er bereits bei der Vienna einiges an LigaZwa-Erfahrung sammeln.
Christoph Wurm über Kelechi Nnamdi:
"Kessi haben wir von der Vienna verpflichtet. Er ist ein Spieler, der für seine jungen Jahre schon viel Erfahrung in der 2. Liga gesammelt hat. Er hat eine ganz spannende Vita mit Rapid-Nachwuchs und Salzburg-Akademieausbildung. Jetzt hat er sich im Erwachsenenfußball auch schon einen Namen gemacht. Er ist ein Spieler mit viel Potenzial. Ich hoffe, dass wir ihn noch schärfen können, damit er dann komplett in der Bundesliga durchstarten kann."
Jonas Wolf
Alter: 20
Position: Linksverteidiger
Spiele für Sturm II: 43
Auch der gebürtige Grazer geht bereits in seine vierte Saison bei der zweiten Mannschaft von Sturm und auch er stand bereits einige Male im Kader der ersten Mannschaft.
Christoph Wurm über Jonas Wolf:
"Jonas Wolf ist auch aus dem eigenen Nachwuchs, aus der eigenen Akademie. Als linker Wingback hat er es auch sehr gut gemacht letztes Jahr und ist ein Spieler, von dem ich mir erhoffe, dass er in dieser Saison den nächsten Schritt gehen kann.".