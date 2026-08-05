"Spielerentwicklung, wie immer", so klar formuliert Christoph Wurm, Trainer von Sturm Graz II, die Ziele für die angelaufene Saison in der ADMIRAL 2. Liga.

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In der fünften Zweitliga-Saison in Folge haben die jungen "Blackies" wieder einige spannende Talente im Kader. In der vergangenen Spielzeit schafften mit Luca Weinhandl, Jacob Peter Hödl und Belmin Beganovic bereits drei Spieler den endgültigen Durchbruch zu den Profis.

Gegenüber 90minuten hat Trainer Wurm im Vorfeld der neuen Saison über die spannendsten Talente gesprochen.