Vorgestellt: Die nächsten Shootingstars des SK Rapid

Der SK Rapid II geht in seine insgesamt sechste Saison in der ADMIRAL 2. Liga.

Alle Spiele LIVE: Sichere dir jetzt dein LigaZwa-Abo 2026/27 >>>

Für das Team von Chefcoach Jürgen Kerber ist es die dritte LigaZwa-Spielzeit seit dem Wiederaufstieg. Und wie es für eine zweite Mannschaft üblich ist, stehen auch bei den Jung-Rapidlern die Talente im Fokus.

Im Zuge des LigaZwa-Mediadays hat 90minuten mit Rapid-II-Cheftrainer Kerber über sieben der spannendsten Talente des aktuellen Kaders gesprochen.