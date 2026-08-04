Vorgestellt: Die nächsten Shootingstars des SK Rapid

Der SK Rapid II geht in seine insgesamt sechste Saison in der ADMIRAL 2. Liga.
Alle Spiele LIVE: Sichere dir jetzt dein LigaZwa-Abo 2026/27 >>>
Für das Team von Chefcoach Jürgen Kerber ist es die dritte LigaZwa-Spielzeit seit dem Wiederaufstieg. Und wie es für eine zweite Mannschaft üblich ist, stehen auch bei den Jung-Rapidlern die Talente im Fokus.
Im Zuge des LigaZwa-Mediadays hat 90minuten mit Rapid-II-Cheftrainer Kerber über sieben der spannendsten Talente des aktuellen Kaders gesprochen.
Nicolas Jozepovic
Alter: 18
Position: Stürmer
Einsätze für Rapid II: 0
Der U17-Vizeweltmeister (zwei Tore, drei Vorlagen in acht WM-Spielen) kehrte im Sommer aus der Salzburg-Jugend zurück nach Hütteldorf. Der 1,84 m große Stürmer kommt als Torschützenkönig der ÖFB-Jugendliga. Ihn erwartet wohl eine tragende Rolle bei Rapid II.
Jürgen Kerber über Nicolas Jozepovic:
"Er war jetzt in der Vorbereitung bei den Profis, ist jetzt eigentlich erst seit ein paar Tagen bei uns. Er ist körperlich gut beieinander, ein sehr offener Typ. Ich freue mich sehr, dass er da ist, und hoffe auch, dass er einige Tore schießt."
Adrian Riegel
Alter: 18
Position: linker Flügel
Einsätze für Rapid II: 0
Mit 15 Jahren schnürte er schon einen Doppelpack in Österreichs U18-Jugendliga, ein Jahr später folgte der Schritt in die Hoffenheim-Jugend. Der talentierte Flügel hatte zuletzt mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Zuletzt setzte ihn ein schwerer Muskelbündelriss außer Gefecht. Rapid-II-Coach Kerber rechnet damit, dass man den Spieler im Herbst noch aufbauen muss. Die Rapidler wissen aber um die Qualitäten von Riegel.
Jürgen Kerber über Adrian Riegel:
"Er hat eine schwere Vergangenheit hinter sich. Aktuell auch noch. Er ist leider nicht fit, im Rehaprozess dabei. Daher kann ich nicht viel über den Spieler sagen, außer, dass wir ihn transferiert haben."
Erik Stehrer
Alter: 19
Position: Linksverteidiger
Einsätze für Rapid II: 50 (1 Tor, 4 Vorlagen)
Der schlaksige Linzer (1,88 m) geht in seine dritte volle Saison für die Grün-Weißen. In diesem Jahr soll dem dreifachen U19-Teamspieler der endgültige Durchbruch gelingen.
Jürgen Kerber über Erik Stehrer:
"Ein linker Außenverteidiger, der aber auch offensiv spielen kann. Er hat einige Tore geschossen, noch ein großes Lernfeld vor sich, aber auch Potenzial. Jetzt müssen wir schauen, dass er in LigaZwa so richtig Fuß fasst und sich da durchsetzt."
Kenny Nzogang
Alter: 18
Position: linker Flügel, Stürmer
Einsätze für Rapid II: 8
Der (gerade so) jüngste Spieler in dieser Liste. Auch der flinke Flügelspieler war Teil des erfolgreichen U17-Teams bei der WM. Beim Klub hatte er aber noch Schwierigkeiten.
Jürgen Kerber über Kenny Nzogang:
"Er hat endlich die Matura abgeschlossen, kann sich voll auf den Fußball konzentrieren. Ein extrem dynamischer Spieler, Linksfuß mit trotzdem noch einem großen Lernfeld. Schauen wir mal, wie er sich entwickelt in diesem Jahr."
Darius Achitei
Alter: 18
Position: Tormann
Einsätze für Rapid II: 0
Auf den rumänischen Neuzugang kommt wohl ein Konkurrenzkampf um die Nummer eins im Rapid-II-Tor zu. Mit 1,96 m bringt er gegenüber seinen Kollegen zumindest einen Größenvorteil mit. Profierfahrung hat er keine, Achitei spielte für den GAK in der Oberliga Mitte West (fünfthöchste Spielklasse).
Jürgen Kerber über Daniel Achitei:
"Er ist ein Tormann - davon haben wir einige, die bei uns infrage kommen. Er ist zurzeit im Trainingsprozess dabei. Ein großer Tormann, der vom GAK gekommen ist. Schauen wir mal, wie er sich entwickelt und wer am Ende zwischen den Pfosten steht."
Ensar Music
Alter: 18
Position: zentrales/offensives Mittelfeld
Einsätze für Rapid II: 46 (5 Tore, 16 Vorlagen)
Nachdem er mit 17 Jahren in die abgelaufene Saison gestartet war, wurde er Topscorer der Jung-Rapidler (5 Tore, 12 Vorlagen; Platz 4 in der 2. Liga insgesamt) und Top-Assistgeber der Liga. Läuft alles nach Plan, dürfte es für Music die letzte Spielzeit in LigaZwa werden.
Jürgen Kerber über Ensar Music:
"Ensar ist letztes Jahr der Shootingstar der Liga gewesen. War bei den Profis in der Vorbereitung dabei, aber ist aktuell wieder bei uns im Trainingskader. Ich denke, dass es einfach dazugehört, noch einmal zu bestätigen, was er kann. Auch aber sich weiterzuentwickeln. Und dann freue ich mich sehr, dass er in der 2. Liga bei uns dann spielen wird."
Omar Badarneh
Alter: 19
Position: defensiver Mittelfeldspieler
Einsätze für Rapid II: 28 (1 Tor, 1 Vorlage)
Der Palästinenser spielte schon in der Vorsaison eine wichtige Rolle, war aufgrund des Ausfalls von Velimirovic sogar in zehn Spielen Kapitän von Rapid II. Auch dieses Jahr wird der Sechser wieder eine Konstante sein.
Jürgen Kerber über Omar Badarneh:
"Ein Mensch, der das Herz am richtigen Fleck hat, der alles für die Mannschaft gibt und tut. Er ist auch noch sehr jung. Aber ich freue mich sehr, dass er sich voll reinhaut und wieder Stabilität im Mittelfeld gibt."