Uhlig stellt vor: Die nächsten Talente der Wiener Austria

Patrick Wimmer, Markus Suttner und zuletzt auch Ifeanyi Ndukwe - in der jüngeren Vergangenheit schafften einige Young-Violets-Spieler den Sprung auf die internationale Bühne.
Mit der Ausnahme Nduwke spielten alle später auch für die Austria-Profis. Nichtsdestotrotz dürften sie auch als Vorbilder für die aktuelle Generation bei den Young Violets dienen.
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90minuten hat mit YV-Cheftrainer Maximilian Uhlig über acht spannende Talente der aktuellen Mannschaft gesprochen.
Stefan Blazevic
Alter: 19
Position: Tormann
Einsätze für die Young Violets: 6
Nachdem er in der Vorsaison erstmals Profi-Luft schnuppern durfte, geht Blazevic nun in seine erste Saison als Nummer eins bei den Young Violets.
Maximilian Uhlig über Stefan Blazevic:
"Ein sehr, sehr spannender Tormann mit sehr viel Potenzial. Ein bisschen verrückt auch im Kopf, aber ein cooler Typ. Er wird als Einsertormann für uns in die Saison gehen. Wir hoffen, dass er da sehr schnell seinen nächsten Schritt machen kann."
Felix Fischer
Alter: 19
Position: Innenverteidiger
Einsätze für die Young Violets: 24 (4 Tore)
Der gebürtige Wiener spielt seit 2014 bei der Austria und hat auch eine persönliche Verbindung zu einem Rapid-Spieler: Lorenz Szladits ist Fischers Cousin.
Maximilian Uhlig über Felix Fischer:
"Es war sehr überraschend, dass er letzte Saison eigentlich als Ergänzungsspieler gestartet ist, aber sich zum Stammspieler gespielt hat. Leider hat er sich eine Verletzung am Mittelfußknochen eingefangen und einige Runden nicht mehr spielen können. Deswegen ist er aktuell noch im Aufbau. Wir erhoffen uns aber, dass er dort anschließen kann, wo er vor der Verletzung war."
Daniel Nnodim
Alter: 18
Position: Rechtsverteidiger, Flügelspieler, Innenverteidiger
Einsätze für die Young Violets: 31 (1 Tor) + 2 Einsätze bei den Austria-Profis
Der Deutsche ist eine der heißesten Aktien in Favoriten. Seine fußballerische Laufbahn startete aber beim großen Rivalen Rapid, wo er von 2013 bis 2016 im Nachwuchs kickte.
Maximilian Uhlig über Daniel Nnodim:
"Als 2007er Jahrgang noch ein sehr junger Spieler, der speziell jetzt in der Sommervorbereitung bei der Kampfmannschaft einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Er hat letztes Jahr viele Spiele für uns in der 2. Liga gemacht. Er ist körperlich und fußballerisch sehr, sehr gut. Da kann ich mir vorstellen, dass das eine gute Karriere werden kann. Er kann diesen klassischen Flügelspieler, Wingback, aber auch Außenverteidiger spielen. Er ist sehr variabel einsetzbar und auch zentral sowie zwischen den Linien ein guter Spieler. Also er bringt echt viel mit."
Dominik Nisandzic
Alter: 20
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Einsätze für die Young Violets: 74 (1 Tor) + 1 Einsatz für die Austria-Profis
Ebenfalls schon lange bei der Austria (seit 2015). War in der Vorsaison wegen des Ausfalls von Philipp Hosiner sogar einmal Kapitän der Young Violets.
Maximilian Uhlig über Dominik Nisandzic:
"Er war eine Konstante für uns in der Regionalliga, hat dort alle 30 Spiele gemacht. Also ein erfahrener Spieler auch in den jungen Jahren. Jetzt ist er gerade so am Sprung in die erste Mannschaft. Ich glaube trotzdem, er wird im Herbst noch ein bisschen brauchen. Wir hoffen, dass wir ihn nach oben durchbringen werden."
Hasan Deshishku
Alter: 18
Position: Rechter Flügelspieler, Stürmer
Einsätze für die Young Violets: 26 (6 Tore) + 3 Einsätze (1 Tor) für die Austria-Profis
Als einer der U17-WM-Helden machte er sich einen Namen. Wie oft Deshishku überhaupt noch in LigaZwa zu sehen sein wird, dürfte sich in den kommenden Wochen und Monaten weisen.
Maximilian Uhlig über Hasan Deshishku:
"Ein großes Talent. Gerade die U17-WM hat seiner Karriere noch einmal einen richtigen Push gegeben. Er kann sich sehr schnell an das nächste Niveau anpassen, ist aktuell auch schon bei der Kampfmannschaft dabei. Er wird aber weiterhin noch viele Spielminuten brauchen. Wenn er sie oben bekommt, umso besser. Falls er sie nicht kriegt, werden wir auf jeden Fall versuchen, ihn auch bei uns immer wieder gut einzugliedern. Damit er auch seinen nächsten Schritt gehen kann."
Valentin Toifl
Alter: 21
Position: Innenverteidiger
Einsätze für die Young Violets: 28 (4 Tore) + 3 Einsätze bei den Austria-Profis
Der älteste Spieler in dieser Liste. Der 1,97 m große Verteidiger kam unter Stephan Helm diese Saison bereits zu zwei Kurzeinsätzen im Cup sowie der UECL-Quali.
Maximilian Uhlig über Valentin Toifl:
"Da sind wir sehr happy, dass er nach seiner Kreuzbandverletzung wieder voll genesen zurückgekommen ist im letzten Jahr. Dann hat er, finde ich, dieses halbe Jahr im Frühjahr gebraucht, um wieder zu alter Stärke zu finden. Die Vorbereitung hat er komplett bei der Kampfmannschaft mitgemacht, ist auch so am Sprung, dabei zu sein. Ähnlich wie es bei Hasan ist, wird es auch bei ihm so sein, dass er - wenn er oben nicht spielen sollte - immer wieder bei uns Einsatzzeiten kriegt. Aber ein sehr, sehr spannendes Profil aufgrund seiner Physis, Kopfballstärke - also da erhoffen wir uns auch einiges."
Noel Polonkai & Bruno Jerabek
Alter: 17 bzw. 16
Position: zentrales Mittelfeld bzw. offensives Mittelfeld
Einsätze für die Young Violets: 1 bzw. 3
Den beiden U17-Nationalspielern (Polonkai spielt für Ungarn) gehört wohl die Zukunft bei den Young Violets.
Maximilian Uhlig über Noel Polonkai & Bruno Jerabek:
"Mit ihnen haben wir zwei 2009er-Jahrgänge, die sehr spannend sind und wo wir uns auch vieles für die Zukunft vorstellen können. Sie haben noch ganz wenig Erwachsenenminuten, bzw. Noel noch gar keine. Wir müssen sie erst behutsam heranführen, aber wir glauben auch, dass es zwei sehr talentierte Spieler bei uns sind."