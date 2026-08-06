Uhlig stellt vor: Die nächsten Talente der Wiener Austria

Patrick Wimmer, Markus Suttner und zuletzt auch Ifeanyi Ndukwe - in der jüngeren Vergangenheit schafften einige Young-Violets-Spieler den Sprung auf die internationale Bühne.

Mit der Ausnahme Nduwke spielten alle später auch für die Austria-Profis. Nichtsdestotrotz dürften sie auch als Vorbilder für die aktuelle Generation bei den Young Violets dienen.

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90minuten hat mit YV-Cheftrainer Maximilian Uhlig über acht spannende Talente der aktuellen Mannschaft gesprochen.