Der LASK ist da, wo er hingehört

Wenn nach einem Sieg gegen den SK Rapid niemand von der "Wiederauferstehung" des LASK, sondern alle über den Fehlstart des Gegners und die Zukunft des grün-weißen Trainers sprechen, sagt das viel über die Außenwahrnehmung aus. Auch wenn die Formkurve seit der Winterpause nach oben zeigt, ist der Weg zurück in die Nähe der Spitze weit.

Hausgemachte Probleme

Die anhaltende Krise ist das Resultat einer deprimierenden Entwicklung, mit Blick auf die sportliche Entwicklung wurde der Verein kontinuierlich heruntergewirtschaftet. Dass es so weit gekommen ist, haben sich die Verantwortlichen hinter den Kulissen selbst zuzuschreiben.

Didi Kühbauer wurde im Sommer 2023 gestanzt, nachdem er den Verein als Cheftrainer souverän auf den dritten Meisterschaftsrang geführt hatte. Der als Ersatz installierte Thomas Sageder wurde in seiner ersten Saison auf Platz vier stehend entlassen. Identifikationsfiguren wie Philipp Wiesinger, Peter Michorl, Rene Renner und Felix Luckeneder stieß man mehr oder weniger unsanft ab. Sportgeschäftsführer Radovan Vujanović krempelte die Mannschaft mehrmals - ohne wirklich erkennbare Handschrift - um, ehe er selbst durch Markus Schopp in seiner Doppelfunktion als Trainer und Sportdirektor ersetzt wurde.

Zudem trug die Vereinsführung vermeidbare Konflikte mit den eigenen Fans - über Ticketpreise und Trikotfarben - einigermaßen ungeschickt aus. Mit der Verpflichtung von Jérôme Boateng im Sommer 2024 trat sich der Verein obendrein einen massiven und anhaltenden Imageschaden ein, sportlich war der Deutsche kein Faktor.

Es gibt ein Maß an Nebenschauplätzen und Unruhe, das ein Verein verkraften kann. Dieses wurde in Linz vielfach überstrapaziert.

Ein Hauch Optimismus

Die Rechnung dafür hat der LASK jetzt präsentiert bekommen: Im Fernduell mit dem Stadtrivalen Blau-Weiß Linz - ein Verein, der sich aktuell durch Kontinuität auszeichnet - zog man den Kürzeren.

Wenn man eine positive Seite am Verpassen der Meistergruppe sehen will, ist es die Chance auf gute Ergebnisse. So lässt sich die schlechte Stimmung um den Verein vielleicht kitten, auch ein positives Ende im ÖFB-Cup könnte Wunder wirken.

Markus Schopp ist zuzutrauen, in den nächsten Monaten das Ruder herumzureißen. An der Qualität der sportlichen Leitfigur gibt es keinen Zweifel. Genauso denkbar ist es aber, dass Schopp bei anhaltender Frustration irgendwann selbst die Reißleine zieht, oder - auch nicht auszuschließen - die LASK-Führung selbst eine Trennung forciert.

Unabhängig von einem Pokal oder Siegen gegen den GAK oder die WSG Tirol gilt es jetzt, für Ruhe zu sorgen. Den Fans, die sich schon in der Vergangenheit immer wieder aktiv gegen den Kurs Vereinsführung gestellt haben, bleibt zu wünschen, dass sie jetzt die richtigen Schlüsse zieht. Eine Garantie dafür gibt es nicht, sonst stünde der LASK jetzt nicht da, wo er steht.

VIDEO: Machtwechsel in Linz?