Ruft Rapid, dann heb' nicht ab!

Beim Blick auf die Tabelle fällt es kaum auf, doch vier von fünf Großklubs stecken in unterschiedlich ausgeprägten Krisen. Diese sind ganz verschieden gelagert, und sportlich unrund läuft es derzeit am ehesten noch beim regierenden Meister und auf alle Fälle beim SK Rapid, wo aktuell ein Trainer gesucht wird.

Gut möglich aber, dass bei Sturm, Salzburg oder der Austria – aufgrund interner Umwälzungen oder mehr oder weniger offen ausgetragener Konflikte – am Ende ebenfalls der Übungsleiter gehen muss.

Gerade für die Trainer kleiner Vereine ist ein Wechsel zu einem Großklub in dieser Situation jedoch eher Risiko als Chance.

Das ist erfolgreich, aber...

Objekte der Begierde gibt es einige: Maximilian Senft trainiert Aufsteiger Ried auf einen Meistergruppen-Rang. Fabio Ingolitsch könnte der erste seit Jahren sein, der im Ländle für frühe Ruhe sorgt. Über Philipp Semlic und seine punktgleichen Tiroler wurde ebenfalls viel Gutes geschrieben. Meistergruppen-Teilnahmen der Vereine sind zu diesem Zeitpunkt keineswegs ausgeschlossen.

Der Fußball, den sie alle drei mit vergleichsweise geringen finanziellen Mitteln spielen lassen, ist erfolgreich. Ried schlug unter anderem Rapid und den LASK, Altach den WAC zweimal, die WSG Sturm und Salzburg.