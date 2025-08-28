Semlic: "Wenn einer 1,5 Mio. Euro auf den Tisch legt..."

90minuten: In unserem letzten Interview meinten Sie, dass Ihre WSG-Kicker von datengetriebenen Klubs gefunden werden könnten. Wie finden Sie nun umgekehrt mit dem so kleinen Staff die richtigen Kicker? Man kann sich ja dennoch nicht nur auf sein Gefühl verlassen, gerade wenn jeder Transfer sitzen muss.

Semlic: Wenn du die Hardskills abgearbeitet hast, die Daten evaluiert und dir ein technisch-taktisches Bild gemacht hast, informierst du dich auch einmal über Umwege, wie bei ehemaligen Trainern, Mitspielern und so weiter, um ein umfassendes Bild zu bekommen. Ganz entscheidend ist dann das direkte Gespräch. Das ist schon schwierig, wenn es per Video ist. Aber ich denke, dass ich eine sehr gute Menschenkenntnis habe. Im Regelfall bin ich mir aber nach diesen Vieraugengesprächen sicher, ob ich mit jemandem zusammenarbeiten will oder nicht.

90minuten: Gibt es da eine Matrix, nach der Sie den Kader zusammenstellen? À la fünf lokale Talente, vier "G'standene" und dann vielleicht noch eine richtige "Grätzn"?

Semlic: Ich weiß, was Sie meinen beim letzten, also einen, der eine für den Gegner unangenehme Mentalität mitbringt, der wirklich alles für seine Mannschaft gibt und seine Kollegen wachrüttelt, wenn es sein muss. Den hatten wir vielleicht nicht so im Kader, wie man an späten Rückständen und Verlusttreffern auch sieht. Allerdings muss man immer schauen, wer in unserer finanziellen Reichweite ist. Marco Boras oder Thomas Sabitzer sind aber solche Spieler und ich bin froh, weil unsere Mannschaft es schon verträgt, wenn einer nicht ganz so brav ist. Ich sag’ ihnen immer, dass sie Schwiegermutters Lieblinge sind, aber auf dem Platz sieht man das dann manchmal auch.

90minuten: Wenn man an solche Spieler denkt, denke ich an Ilco Naumoski oder Marko Arnautovic. Die sind eher älter. Gibt es noch genug solche Kicker bei den Jüngeren?

Semlic: Ich war ja lange in Akademien und die Ausbildung ist umfassend, es gibt für jeden Bereich Experten. Dadurch ist die Ausbildung auch sehr ähnlich und man möchte mittlerweile auch Spieler haben, die eine andere Mentalität haben. Derzeit sind die Burschen sehr gut ausgebildet, aber haben oftmals nicht dieses besondere Unterschiedsspieler-Mindset. Die kann man aber auch ausbilden.