17 Spiele in der ADMIRAL Bundesliga, acht davon gewonnen, zwei Remis; dazu noch Viertelfinale im ÖFB-Cup - die SV Ried ist mehr als nur zurück.

Mit ein Grund ist Maximilian Senft, der als Trainer wirkt. Eine wichtige Rolle spielt auch die Vereinsführung, die nach dem Abstieg an ihm festhielt und für Ruhe sorgt.

Im 90minuten-Interview spricht Senft ausführlich über die letzten Monate in der Liga, wie die Kaderzusammenstellung gelingen konnte, welche Rolle Routiniers spielen und die Frage, wie das Trainergeschäft funktioniert.

90minuten: Die SV Ried überwintert mit 15 Punkten Abstand auf Blau-Weiß Linz auf einem Meistergruppenplatz, ist der beste Aufsteiger seit Altach 2014/15. Auf die damalige Leistung der Vorarlberger, mit 27 Punkten aus 17 Runden, fehlt quasi nichts. Wie lautet Ihre Bilanz der zweiten Bundesliga-Ära?

Maximilian Senft: Uns war nach dem Aufstieg klar, dass wir den Kader und den Staff im Sommer weiterentwickeln wollen und müssen. Ein wichtiger Baustein war es, die neuen Spieler und Betreuer bestmöglich zu integrieren und mit unseren Abläufen und Zugängen vertraut zu machen. Gleichzeitig sind wir unserer Spieler-orientierte Kernidee, wie wir spielen wollen, absolut treu geblieben und haben neue Elemente installiert, die wir mit Blickrichtung Bundesliga als wichtige Adaptionen festgemacht haben.

Eine große Bilanz möchte ich in der Winterpause noch nicht ziehen, deutlich wird jedoch, dass unsere Strategie, wie wir unseren Einstieg in die Bundesliga angelegt haben, gut aufgegangen ist. Der Schlüssel war sicher ein guter und klarer Plan und absolute Verpflichtung von allen Beteiligten.