Klassenerhalt gemeistert, dabei einen neuen Fußballstil implementiert, nun auf einem Meistergruppen-Platz - es läuft für Fabio Ingolitsch und den SCR Altach.

Am Sonntag können die Vorarlberger im Duell mit der ebenfalls überraschend gut in die Saison gestarteten WSG Tirol ein weiteres Ausrufezeichen setzen (14:30 Uhr im LIVE-Ticker).

Vielleicht klappt es ja dieses Mal mit einem früheren Klassenerhalt, nachdem man eigentlich so gut wie immer bis ins Saisonfinish nicht wusste, ob in der Folgesaison Bundesliga- oder 2. Liga-Fußball gespielt wird. Die Schlüsselperson ist ein 33-jähriger Ex-Amateur, der noch nie auf höchstem Niveau Cheftrainer war: Fabio Ingolitsch.

Bereits im Alter von 25 Jahren beendete der Mittelfeldspieler seine Fußballkarriere im Salzburger Unterhaus. Aus dem ehemaligen Amateur-Kicker wurde der Co-Trainer des FC Liefering. Später betreute er die U18 von Red Bull Salzburg und in der Saison 2022/23 war er Chefcoach der Salzburger Nachwuchsschmiede in der 2. Liga. Der Posten als Salzburg-Cheftrainer kam noch zu früh, darum ging Ingolitsch nach Zürich. Dann kam der Anruf aus Altach.

Nun sollen die Vorarlberger also aus dem Strudel des Zitterns um den Klassenerhalt hinauskommen. Wie das klappen kann, erklärt Ingolitsch im 90minuten-Interview.

90minuten: Wenn wir das Interview am 4. Mai geführt hätten – Altach ist nach 29 Spieltagen Letzter – und ich erzähle, dass Sie vier Monate später neben Salzburg erster Rapid-Verfolger sind, was hätten Sie geantwortet?

Fabio Ingolitsch: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hätte ich mir gar keine Gedanken gemacht, was vier, fünf Monate später sein kann. Wir waren damals ganz stark im Hier und Jetzt, es ging um das nackte Überleben. Diese Aufgabe haben wir bekanntlich positiv bestritten. Das ist der Grund, warum wir in dieser Liga sind und uns mit den besten Mannschaften des Landes messen können.