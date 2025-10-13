"Wir brauchen Spieler, die sich zu 100 Prozent mit dem Verein identifizieren, die zu dem stehen, was wir wollen und machen."

"Wer nächstes Jahr in der Kabine sitzt, der ist 100 Prozent Red Bull Salzburg."

"Wir wollen einfach in Gesichter schauen, die Bock haben, hier etwas zu reißen."

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass diese Zitate von Rouven Schröder stammen.

Ausgerechnet der 49-jährige Deutsche forderte von den Spielern des FC Red Bull Salzburg stets Loyalität und Identifikationsbereitschaft gegenüber dem Verein ein, nur um sich nun bei der erstbesten Gelegenheit und dem Vernehmen nach ohne Vorwarnung zu verabschieden.

In der wohl schwierigsten Phase der Salzburger Red-Bull-Ära wurde der Deutsche erst vor weniger als einem Jahr in die Mozartstadt gelotst, um den Verein zu stabilisieren. Gelungen ist ihm das nicht.

Was übrig bleibt? Eine Menge leerer Worthülsen, der ein oder andere Flop-Transfer und vor allem ein sehr bitterer Nachgeschmack.

Eine 90minuten-Einordnung der kurzen Amtszeit Schröders und wie es nun weitergehen könnte: