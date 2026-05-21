Beichler-Nachfolge: Wird Liefering wieder zum Sprungbrett?

Daniel Beichler ist nicht mehr Trainer des FC Red Bull Salzburg.

Auch sein Assistent Zlatko Junuzovic verlässt den Verein. Mit der klaren 1:3-Niederlage gegen den TSV Hartberg endete eine kurze, glücklose Amtszeit. "Leider waren die Wochen unter ihm als Cheftrainer nicht so, wie wir uns das erwartet hatten", fasst Sportgeschäftsführer Marcus Mann zusammen.

Los ging es im Februar spektakulär: Mit einem 5:1-Sieg gegen den späteren Meister LASK ließ Beichler viele Herzen höher schlagen.

Ein junger österreichischer Trainer aus der eigenen Trainerschule hätte dem abgelösten Serienmeister seine DNA zurückgeben sollen. Drei Monate später sind diese Hoffnungen auch offiziell ad acta gelegt.

Die Liga-Bilanz nach 14 Spielen: