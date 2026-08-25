Der Europacup darf nicht nur ein Realitycheck sein

Und die bisherigen Niederlagen gehen auch in Ordnung. Fenerbahce ist dem SK Sturm zu groß, wenn man keinen Ausnahmetag erwischt. Ähnlich muss man auch die Auswärtsniederlagen der Wiener Austria bewerten. Dass sich der Vierte der Vorsaison in der heimischen Liga gegen den israelischen Vizemeister schwer tun darf, ist in Ordnung.

Selbiges gilt für das Duell LASK gegen Celtic. Die schottische Ligaspitze ist auf Augenhöhe mit der Bundesliga, so lange man nicht untergeht, ist es in Ordnung, hier den Kürzeren zu ziehen. Denn die Schotten haben quasi ein Europacup-Abo und somit mehr Erfahrung, seit der Saison 2021/22 hat man stets zum Teil deutlich mehr als 25 Millionen Euro an Transfers verdient. Der LASK kam nicht einmal auch nur in die Nähe dieser Marke.

Was aber sehr wohl ein Thema ist: Der Umgang mit der Niederlage im Hinspiel. Dieser ist typisch österreichisch.

Intensität, Handlungsschnelligkeit, Problemlösungskompetenz

Der LASK reiht sich hier in eine längere Liste ein. Alle Jahre wieder stellen "wir" in Österreich fest, dass – um es in Didi Kühbauers Worten zu sagen – die internationale "Musik eine andere" ist. Was national reicht, so der Meistertrainer weiter, gehe sich im Europacup nicht aus.

Natürlich stimmt es, dass sich Celtic weder über einen frühen Rückstand hätte beschweren dürfen, noch über ein 2:2. Das hilft aber nichts, weil im Fußball zählen nur die geschossenen Tore.