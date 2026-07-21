UEFA-5-Jahreswertung: Es geht um nichts - und doch um so viel

Es ist eine missliche Lage.

Nach fast einem Jahrzehnt in den Top-15 der UEFA-5-Jahreswertung - mit zwischenzeitlichen Abstechern in die Top-10 - beginnt die Europacup-Saison 2026/27 für Österreich auf dem verheerenden 22. Platz.

Der so wichtige 15. Rang, der fünf internationale Startplätze ermöglicht, ist mindestens in dieser Saison so gut wie unerreichbar - die für Österreich relevanten Ränge dahinter sind de facto alle ungefähr gleich viel wert.

Man könnte als rot-weiß-roter Fußball-Fan also versucht sein, den Kopf in den Sand zu stecken.

Tatsächlich steht in der neuen internationalen Spielzeit aber einiges auf dem Spiel. Österreich geht ein - für wohl längere Zeit - letztes Mal mit fünf Vertretern an den Start und kann bzw. muss in den kommenden Monaten wichtige Aufbauarbeit leisten, um früher oder später wieder an den Top-15 anzuklopfen.

90minuten analysiert die triste rot-weiß-rote Perspektive und gibt einen Überblick darüber, wie es um die Konkurrenznationen steht:

Die Top-25 der aktuellen UEFA-5-Jahreswertung