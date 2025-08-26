Vor 68 Jahren gelang Rapid Wien im Europapokal der Meister beinahe ein historisches Wunder. Nach einer deutlichen 1:4-Niederlage im Hinspiel gegen den AC Mailand standen die Wiener schon mit dem Rücken zur Wand.

Allerdings konnten sie das Rückspiel im Praterstadion (heute: Ernst-Happel-Stadion) mit 5:2 gewinnen. Angeführt von Ernst Happel und Kapitän Gerhard Hanappi, der auch das 5:2 erzielte, schafften die Wiener die Wende. Weil es noch keine Auswärtstorregel gab, musste ein Entscheidungsmatch her.

Dieses fand auf neutralem Boden in Zürich vor 24 000 Zuschauern statt. Bean konnte die Mailänder planmäßig in Führung bringen (6.), ehe Ernst Happel in der 38. Minute per Elfmeter wieder ausglich. Bergamaschi (41.) und Pepe (54.) brachten die Mailänder wieder auf Kurs. Auch Bertalans Treffer konnte Rapid nicht entscheidend näherbringen, denn Bean (82.) sorgte mit einem Doppelpack endgültig für Klarheit.

Auch wenn die Rapidler am Ende nicht weitergekommen sind, konnten sie einen Drei-Tore Rückstand aus dem Hinspiel egalisieren.