These: Ralf Rangnick wollte Heavy Metal, bekommen hat er Jazz

Georg Sohler:

Ich geb's zu, ich war überrascht, dass Ralf Rangnick sich für diese routinierte und bekannte Startelf entschieden hat. Gut, der erste Lehrgang nach einem Großereignis ist immer schwierig und die Israelis sind schwierig zu bespielen.

Aber ist es notwendig, dass dann wirklich alle jahrelangen Leistungsträger aus der Kategorie 30plus auf dem Platz stehen? Oder jene, deren tatsächlicher Impact in den Rangnick-Jahren eher überschaubar war?

Hinten müssen die Affengrubers und Veratschnigs irgendwann Erfahrungen sammeln, sonst haben sie diese nicht, wenn man sie irgendwann braucht. Und selbst wenn der Teamchef primär an die EURO 2028 denkt, haben doch Kicker wie Wanner, Chukwuemeka oder auch Lang gezeigt, dass sie ein bissl andere Musik machen als die arrivierten Kräfte, die vorher am Platz gestanden sind. Ohne die bisher erbrachten Leistungen der letzten Generation zu schmälern, zeigte sich, dass es 2026 wohl andere Kicker braucht als 2022.

Harald Prantl:

Liebe Leute, wir sprechen hier von vier Spielen innerhalb von elf Tagen. Es ist logisch, dass alle ihre Chancen bekommen werden, wenn sie sich in den wenigen Trainings aufdrängen, keine Sorge. Dass aber zum Auftakt, vor dem so gut wie gar keine Zeit zum Trainieren war, jene Kicker aufgestellt werden, die die rangnicksche Spielweise schon verinnerlich haben, liegt da doch auf der Hand.

Das sind immerhin "jahrelange Leistungsträger" wie ich bei Kollegen Sohler lese. Lasst uns diesen Umbruch doch am Ende dieses Lehrgangs beurteilen, nicht nach einem Viertel davon.