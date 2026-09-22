Wer fährt für Österreich zur WM 2030?

ÖFB-Rekordspieler Marko Arnautovic hat seine lange Nationalteam-Karriere nach der Weltmeisterschaft 2026 beendet. Auch an anderen Stützen wie David Alaba (34), Marcel Sabitzer (32), Florian Grillitsch (31) und Phillipp Mwene (32) wird der Zahn der Zeit noch zu nagen beginnen.
Spielen sie in vier Jahren, wenn die nächste WM ihren Anfang nimmt, noch eine Rolle? Welche Shooting-Stars nehmen wirklich die jetzt von ihnen erhoffte Entwicklung?
90minuten hat 26 Spieler in den Kader für 2030 nominiert. Die Qualifikation beginnt im Frühjahr 2029, das Eröffnungsspiel ist ein Jahr später am 8. Juni angesetzt.
Blick in die Glaskugel
Angst und Bange werden muss ÖFB-Fans mit Blick auf die Zukunft jedenfalls nicht. In jedem Mannschaftsteil rücken in den nächsten Jahren spannende neue Spieler nach, die bekannte Gesichter würdig ablösen können. Wer am Ende wirklich das ÖFB-Trikot überstreifen darf, hängt freilich von vielen Dingen und vor allem der Gesundheit ab.
Auch die Teilnahme von Ralf Rangnick an der WM 2030 als Österreichs Teamchef ist nicht gesichert. Sollte er bis dahin seinen Hut genommen haben, würden sich bestehende Loyalitäten möglicherweise auflösen und die Karten dadurch neu mischen.
Aber auch ein Verbleib ist nicht ausgeschlossen. Der Deutsche wurde im Juni 68 Jahre alt und hat seinen Vertrag bis 2028 verlängert. Bei der vergangenen Weltmeisterschaft standen gleich fünf Trainer an der Seitenlinie, die ihren 70er bereits weit hinter sich hatten. Dass sie zuletzt ähnlich attraktive Jobangebote vorliegen hatten wie Rangnick, ist allerdings unwahrscheinlich.
Tor
Name
Verein
Alter 2030
Länderspiele
Florian Wiegele
Viktoria Pilsen (CZE)
29
1
Christian Zawieschitzky
Red Bull Salzburg
23
0
Nikolas Polster
NEC Nijmegen (NED)
27
0
Alexander Schlager hat sich während der Weltmeisterschaft 2026 als Nummer 1 nichts zuschulden kommen lassen. Sollte sich in der Hierarchie von Werder Bremen aber nichts verändern, ist dem Generationswechsel im ÖFB Tür und Tor geöffnet. Nach dürren Jahren rückt viel Talent nach, andere warten schon eine Zeit auf ihre Chance.
Beste Karten hat Florian Wiegele als neue Nummer 2 hinter Schlager. Nikolas Kristof drängt mit starken Leistungen in der Deutschen Bundesliga schon jetzt auf eine Einberufung. Tobias Lawal und Nikolas Polster müssen sich im Ausland erst nachhaltig beweisen, haben den Schritt dorthin aber immerhin schon gewagt. Christian Zawieschitzky und Lukas Jungwirth wären die nächsten, denen dieser auf Sicht zuzutrauen ist.
Vielversprechende Nachwuchsspieler wie Stefan Blazevic (19) Teo Hupfauf (16) und Daniel Posch (18) müssen erst mehr Erfahrung im Erwachsenenfußball sammeln. Salko Hamzic (20) läuft künftig für Bosnien auf, daher fällt der WSG-Keeper aus der Verlosung.
Abrufliste:
Name
Verein
Alter 2030
Länderspiele
Lukas Jungwirth
LASK
26
0
Nicolas Kristof
SV Elversberg (GER)
30
0
Tobias Lawal
KRC Genk (BEL)
30
1
Verteidigung
Name
Verein
Alter 2030
Länderspiele
Samson Baidoo
RC Lens (FRA)
26
1
Kevin Danso
AFC Sunderland (ENG)
31
36
David Affengruber
FC Fulham (ENG)
29
1
Jannik Schuster
FC Brentford (ENG)
24
0
Leopold Querfeld
Union Berlin (GER)
26
5
Ifeany Ndukwe
UD Levante (ESP)
22
0
Alexander Prass
TSG Hoffenheim (GER)
29
21
David Puczka
CFC Genua (ITA)
25
0
Nikolas Veratschnig
Red Bull Salzburg
27
0
Mit sechs Innenverteidigern wäre der Kader wohl überbesetzt, wenn mit Viererkette gespielt werden soll. Möglicherweise ließe sich aber auch der ein oder andere von ihnen zum Außenbahnspieler umfunktionieren.
Fest steht: Im Zentrum ist Österreich so gut aufgestellt, dass es für Philipp Lienhart in vier Jahren eng werden könnte. David Alaba hat seine ÖFB-Karriere offiziell noch nicht beendet, wird 2030 angesichts vieler gesundheitlicher Probleme in den letzten Jahren aber wohl nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch der arrivierte Phillipp Mwene wird mit 36 Jahren keine Außenbahn mehr beackern.
David Puckza (21) ist in Zukunft ein Anwärter auf die Linksverteidiger-Position. Mit Ifeany Ndukwe (18) ist nicht erst seit seinem Liverpool-Transfer zu rechnen. In den nächsten Jahren sollte er ausreichend Gelegenheiten bekommen, um sich auf höchstem Niveau zu etablieren.
Mit Jakob Schöller, Magnus Dalpiaz, Christopher Olivier und Yanik Spalt rücken flexibel einsetzbare Kräfte nach. Birmingham-Kapitän Christoph Klarer fliegt beim ÖFB seit Jahren unter dem Radar, peilt aber noch in dieser Saison den Aufstieg in die Premier League an. Felix Bachers Entwicklung in den letzten Jahren wurde von Ralf Rangnick gerade mit einer ersten Nominierung honoriert.
Auch junge Rechtsverteidiger wachsen heran: Eaden Roka (19) sammelt bei Rapid gerade erste Bundesliga-Erfahrungen. Gleiches gilt für Daniel Nnodim (18), der allerdings erst eingebürgert werden müsste.
Abrufliste:
Name
Verein
Alter 2030
Länderspiele
Christoph Klarer
Birmingham City (ENG)
29
0
Jakob Schöller
SK Rapid
24
0
Felix Bacher
Olympique Lyon (FRA)
29
0
Magnus Dalpiaz
TSV Hartberg
23
0
Christopher Olivier
Bröndby IF (DEN)
24
0
Philipp Lienhart
SC Freiburg (GER)
33
43
Yanik Spalt
VfB Stuttgart (GER)
22
0
Mittelfeld
Name
Verein
Alter 2030
Länderspiele
Nicolas Seiwald
RB Leipzig (GER)
29
51
Konrad Laimer
Bayern München (GER)
33
61
Paul Wanner
PSV Eindhoven (NED)
24
7
Luca Weinhandl
Sturm Graz
21
0
Vasilije Markovic
Austria Wien
22
0
Romano Schmid
Frosinone Calcio (ITA)
30
38
Konrad Laimer lebt von seiner Athletik. Als 33-Jähriger müsste der Bayern-Legionär sein Spiel mit Sicherheit anpassen, sollte für den ÖFB aufgrund seiner Erfahrung aber immer noch wertvoll sein. Die Vertragsverlängerung in München bis Juni 2029 deutet darauf hin, dass man auch dort längerfristig mit ihm plant.
Der Rest des Mittelfelds nominiert sich eigentlich von selbst. Paul Wanner und Carney Chukwuemeka sind 2030 im besten Fußballeralter. Große Talente wie Luca Weinhandl und Vasilije Markovic sollten sich in vier Jahren entsprechend weiterentwickelt haben.
Größere Fragezeichen gibt es bei Xaver Schlager, der bei entsprechender Spielpraxis und Fitness wohl immer noch gesetzt wäre. Nottingham Forest war in den letzten Jahren nicht als ruhiges Pflaster bekannt, sein Vertrag läuft bis 2028.
Abrufliste:
Name
Verein
Alter 2030
Länderspiele
Xaver Schlager
Nottingham Forest (ENG)
32
55
Philipp Maybach
Austria Wien
22
0
Matteo Maric
Bayern München (GER)
20
0
Nikolas Sattlberger
KRC Genk (BEL)
26
0
Dejan Ljubicic
FC Schalke 04 (GER)
32
0
Ilia Ivanschitz
FC Liefering
23
0
Angriff
Name
Verein
Alter 2030
Länderspiele
Christoph Baumgartner
RB Leipzig (GER)
30
48
Carney Chukwuemeka
BVB (GER)
26
6
Patrick Wimmer
TSG Hoffenheim (GER)
29
32
Raul Florucz
Union Saint-Gilloise (BEL)
28
3
Thierno Ballo
AS Saint-Etienne (FRA)
28
1
Jacob Hödl
Sturm Graz
23
0
Marco Grüll
Werder Bremen (GER)
31
8
Erik Kojzek
Partizan Belgrad (SRB)
24
0
Nach seiner bitteren Verletzung vor der WM 2026 sollte Christoph Baumgartner Österreich in vier Jahren dann doch noch zur Verfügung stehen. Neben einigen weiteren Halbraumspielern stünden außerdem Erik Kojzek und Raul Florucz als Optionen in der Zentrale bereit.
Bei Sasa Kalajdzic bleibt abzuwarten, ob sein Körper auch im gehobeneren Fußballeralter zusätzliche Spiele im Nationalteam zulässt. Zu wünschen wäre es ihm.
In ÖFB-Nachwuchsteams wachsen derzeit viele spannende Optionen für die Offensive heran. Wer letztendlich wirklich den Sprung schafft, ist in keinem anderen Mannschaftsteil so schwer vorauszusehen. Dass sich der ein oder andere Teenager, der auf dieser Liste fehlt, in den kommenden Jahren zum verlässlichen Goalgetter entwickelt, ist nicht auszuschließen.
Abrufliste:
Name
Verein
Alter 2030
Länderspiele
Elias Havel
CFC Genua (ITA)
27
0
Johannes Moser
Red Bull Salzburg
22
0
Oluwaseun Adewumi
Hertha BSC (GER)
25
0
Simon Seidl
Sturm Graz
27
0
Sanel Saljic
Austria Wien
24
0
Yusuf Demir
SK Rapid
27
4
Sasa Kalajdzic
LASK
32
25
Nikolaus Wurmbrand
SK Rapid
24
2
Thierry Tazemeta
1. FC Kaiserlautern (GER)
22
0
Bruno Jerabek
Austria Wien
20
0