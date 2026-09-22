Wer fährt für Österreich zur WM 2030?

Mit sechs Innenverteidigern wäre der Kader wohl überbesetzt, wenn mit Viererkette gespielt werden soll. Möglicherweise ließe sich aber auch der ein oder andere von ihnen zum Außenbahnspieler umfunktionieren.

Fest steht: Im Zentrum ist Österreich so gut aufgestellt, dass es für Philipp Lienhart in vier Jahren eng werden könnte. David Alaba hat seine ÖFB-Karriere offiziell noch nicht beendet, wird 2030 angesichts vieler gesundheitlicher Probleme in den letzten Jahren aber wohl nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch der arrivierte Phillipp Mwene wird mit 36 Jahren keine Außenbahn mehr beackern.

David Puckza (21) ist in Zukunft ein Anwärter auf die Linksverteidiger-Position. Mit Ifeany Ndukwe (18) ist nicht erst seit seinem Liverpool-Transfer zu rechnen. In den nächsten Jahren sollte er ausreichend Gelegenheiten bekommen, um sich auf höchstem Niveau zu etablieren.

Mit Jakob Schöller, Magnus Dalpiaz, Christopher Olivier und Yanik Spalt rücken flexibel einsetzbare Kräfte nach. Birmingham-Kapitän Christoph Klarer fliegt beim ÖFB seit Jahren unter dem Radar, peilt aber noch in dieser Saison den Aufstieg in die Premier League an. Felix Bachers Entwicklung in den letzten Jahren wurde von Ralf Rangnick gerade mit einer ersten Nominierung honoriert.

Auch junge Rechtsverteidiger wachsen heran: Eaden Roka (19) sammelt bei Rapid gerade erste Bundesliga-Erfahrungen. Gleiches gilt für Daniel Nnodim (18), der allerdings erst eingebürgert werden müsste.