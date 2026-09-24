Raue Stimmung in ÖFB-Gruppe: Mit Protesten ist zu rechnen

In den letzten Tagen hat sich die Stimmung rund um das Gastspiel des israelischen Nationalteams auch in Österreich aufgeheizt.

Im Rahmen der UEFA Nations League trifft der ÖFB seinen ersten Gegner am Donnerstag in Linz (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker). Rund 14.300 Tickets wurden dafür verkauft, einige Plätze bleiben leer.

Erst kürzlich bezog Bundespräsident Alexander Van der Bellen überraschend klar Stellung und sprach im Zusammenhang mit Israels Vorgehen im Nahen Osten von "Kriegsverbrechen" und "Verletzungen des Völkerrechts". Israels Außenminister konterte mit scharfer Kritik.

Für den Spieltag wurden zwei Demonstrationen angemeldet: Eine beim Hauptbahnhof, eine in Stadionnähe - beide mit 100 bis 200 Teilnehmern und israelkritischer Ausrichtung. Gegenüber 90minuten betont die Polizei Oberösterreich, das Sicherheitskonzept präzise an die Anforderungen angepasst zu haben: "Wir sind uns der Sensibilität der aktuellen Lage bewusst."

Laut ÖFB wird es verschärfte Zugangskontrollen geben. Wie bei allen Länderspielen seien Transparente mit politischen Botschaften verboten. Im Stadion erlaubt seien ausschließlich Nationalflaggen von Österreich und Israel.

Proteste in Dublin erwartet

Sensibel ist die Lage nicht nur in Linz - im Gegenteil. Das Auswärtsspiel gegen Irland in Dublin am dritten Spieltag könnte für den ÖFB deutlich unangenehmer werden. Auch dort ist mit Protesten zu rechnen, selbst Störungen des Spiels sind nicht unwahrscheinlich.