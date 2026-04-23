Georg Sohler: Zuerst muss so etwas finanziell durchdacht werden: Du brauchst Einnahmen in der Höhe von rund zehn Millionen Euro, um in der Bundesliga mitzukicken. Ja, die WSG schafft das alles laut Geschäftsbericht auch mit 7,3 Millionen. Im Schnitt waren es 2024/25 aber über zwölf Millionen Euro. Zwar gibt es gemäß 90minuten-Berechnungen große Einnahmensteigerungen, beispielsweise durch TV-Gelder oder höher dotierte Sponsorenverträge, aber diese Zahlenspiele beziehen sich auf die Zwölferliga. Das würde ich nicht Eins-zu -Eins umlegen. In weiterer Folge braucht es vier zusätzliche Vereine für das Oberhaus und zwei bis vier weitere für einen Auf- und Abstieg. Diese müssen auch Qualität mitbringen, in allen Belangen. Unter den Top 4 ist mit dem FAC schon ein Klub ohne Stadion. Hinter der Admira liegen mit Amstetten, den Young Violets und Liefering drei Klubs, die nicht aufsteigen. Abgesehen von mittelfristig niedrigeren Einnahmen aus dem TV-Vertrag (das gilt auch bei 12 Vereinen): Warum sollte irgendein wirtschaftlich Verantwortlicher lieber am 8. Februar gegen den FAC kicken wollen, als um die Meistergruppe?

Daniel Sauer: Im Idealfall denkt auch die heimische Elite über die eigene Nasenspitze hinaus. Angesichts der angespannten wirtschaftlichen Situation sollten sich alle Funktionäre einer konstruktiven Diskussion öffnen. Ist das größte Problem wirklich der Verlust von Top-Spielen, ließe es sich mit einem verkürzten Playoff lösen - in anderen Ländern teilt sich die Liga nach 30 Runden. Schauen wir der Realität ins Auge: Heuer finden sich erst zum zweiten Mal alle fünf Großklubs im oberen Playoff. Die Garantie, dauerhaft oben mitspielen zu dürfen, gibt es nicht. Ein Abrutschen nach unten ist für den jeweils betroffenen Verein aber fatal. Das ist doch ein vernünftiger Grund: Mit Blick auf die Halbwertszeit von Trainern und die damit verbundene Entwicklung von Spielern sollte eine Spur weniger Druck auch den Großen entgegenkommen.