Das Ende der 16er-Liga-Diskussion

In den letzten Wochen und Monaten hat der heimische Klubfußball nicht die allerbeste Figur abgegeben. 2026/27 darf noch einmal durchgeschnauft werden: fünf Klubs rittern um Punkte für die UEFA-Fünfjahreswertung. Dann ist aber Schluss mit Quintett, die Musik wird ab 2027/28 nur noch von vier Teams gemacht werden.

Mit Schuld an dieser Sachlage soll die ADMIRAL Bundesliga sein, deren Modus den Fokus stark auf die 22. Runde und die Trennung in oberes und unteres Playoff legt und damit strategisch eher mauen Entscheidungen Vorschub leistet. Das zeigen die vielen Trainerrauswürfe - vollkommen klar ist die Lage allerdings nicht.

Denn Österreich liegt laut Zahlen des "Centre International d’Etude du Sport" (CIES) aus dem Frühjahr mit 396 Tagen bzw. 1,3 Jahren durchschnittlicher Trainer-"Lebensdauer" auf Rang 25 von 65 untersuchten Ligen. In Kroatien oder Serbien werden Trainer im Schnitt bereits nach vier Monaten entlassen.

Die Unerbittlichkeit des Geschäfts zeigt sich auch in der Geduld gegenüber Spielern. Wer nicht sofort funktioniert, ist nach wenigen Monaten ein Fehleinkauf. Eine größere Liga soll diesen Druck mindern – realistisch ist dieses Szenario allerdings nicht.