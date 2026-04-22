"Die erste Halbzeit hat mir überhaupt nicht gefallen, das haben die Jungs auch so zu hören bekommen. Dabei habe ich mich kurz ertappt, fast das Gleiche wie mein Vorgänger zu sagen", sagte Red Bull Salzburgs Cheftrainer Daniel Beichler nach der Heimniederlage gegen den LASK am vorletzten Wochenende.

In einem anderen Interview mit der "Kronen Zeitung" betont er: "Ich weiß nicht, ob es allen so klar ist, wie ich das sehe. Wir sind nicht diese 'outstanding' Mannschaft, wie der Klub, die Medien und Zuschauer das gerne hätten." Einen etwaigen "Meistergedanken" sollten die Spieler eher ablegen.

90minuten wird Beichler dann vor das Mikrofon bitten, wenn klar ist, wohin die Reise geht und ein gehaltvolles Reflektieren seiner ersten Monate im Amt Sinn macht. Von fixem Europacup als Meister im Champions-League-Playoff bis zum erstmaligen Verpassen der Möglichkeit auf Europacup-Spiele ist alles drin.

Es kann schnell gehen: Nach dem Sieg gegen die Veilchen und dem Remis zwischen Sturm und LASK ist man in Lauerstellung. Das kann sich rasch umdrehen.

Eine Einordnung

Wobei man den "Misserfolg" schon einordnen sollte. Selbst wenn man den betriebenen und finanziellen Aufwand gegenrechnet, ist es ja nicht so, dass man mit Bomben und Granaten alle Ziele verpasst.