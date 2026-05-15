Daniel Sauer:

Unterm Strich hat die Punkteteilung den GAK zwei Punkte und einen Stern gekostet – streng genommen ist der Abstand vor dem letzten Saisonspiel exakt gleich groß, wie zum Auftakt der Qualigruppe. Eine sportlich fairere Lösung als ein direktes, entscheidendes Duell, kann es zum Abschluss eigentlich nicht geben.

Blau-Weiß Linz hat sich eine letzte Chance unter Trainer Michael Köllner vor eigenem Publikum redlich verdient und hart erarbeitet. In der Qualigruppe konnte seine Truppe alle vier Heimspiele gewinnen und teilt sich mit dem GAK und Ried ligaweit den besten Punkteschnitt ab Runde 23.

Auch die Grazer waren im Herbst schon einmal abgeschlagen Letzter. Wer diesen potenziellen Comeback-Stories nichts abgewinnen kann, hat den Fußball nie geliebt. Bitter - egal für wen - wird es allemal.

Georg Sohler:

Zum Glück ist die Punkteteilung mit Ende der Saison nur noch ein Fall für die Fußballarchive. Derzeit gilt sie und dann muss eben der runter, der nach den Regeln am wenigsten Punkte hat.

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal unterstreichen, wie unfair das System in Wahrheit ist. Schauen wir uns die WSG Tirol an: Die Wattener hatten nach Ende des Grunddurchgangs 31 Punkte, auf den TSV Hartberg haben nur zwei Zähler gefehlt – du gehst mit 16 (!) Punkten Vorsprung auf Blau-Weiß Linz in die Finalphase und musst dann bis zum vorletzten Spieltag zittern.

Acht Punkte Vorsprung sind mit der Drei-Punkte-Regel eben schnell passé und am Ende kann es sein, dass du in der Tabelle gleich viele Punkte wie der Absteiger hast.

Zwei Dinge stelle ich abschließend noch nebeneinander: Es kommt nicht allzu oft vor, dass Trainer von Kleinklubs ins Ausland geholt werden. Der Regelfall ist, dass sie wegen Misserfolgs vor die Türe gesetzt werden.

Ich stelle darum die These auf: Mit Gerald Scheiblehner wären die Oberösterreicher schon lange gerettet. Und umgekehrt muss man sich fragen, wie man es trotz Ronivaldo und Shon Weissman (je zehn Tore) schafft, da hinten drin zu stecken.