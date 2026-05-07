Jürgen Heil: "Traue mir Klub in der deutschen Bundesliga zu"

90minuten: Wenn man aber älter wird, merkt man, dass man ein bisschen wie der alte Opa wird, der sich über die Jugend aufregt. Drehen wir es um: Du bist bald 30, früher hieß es, dass der letzte große Vertrag kommt. Heute spielen die besten Kicker, bis sie 40 sind. Da braucht der Körper eine andere Belastungssteuerung als mit 20. Schon mit 30 tut der Eisenbahner am Oberschenkel länger weh. Was machst du, um fit zu bleiben?

Heil: Das Alter bleibt niemandem verborgen. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich mich glücklich schätzen kann, von gröberen Verletzungen verschont geblieben zu sein. Zudem bin ich in einem Zustand, wo ich denke, dass ich noch immer Jahr für Jahr drauflegen kann. Je länger die Karriere ist, desto wichtiger wird auch das Mentale: Wie sehr bin ich bereit, an meine Grenzen zu gehen? Wie lange kann ich das überhaupt, vielleicht auch über meine Grenzen zu gehen? Das finde ich persönlich fast spannender als die Frage, ob ich in zehn Jahren auch noch spiele.

90minuten: Ist das auch der Grund, warum manche mit 30 schon in der Regionalliga kicken – abgesehen von schweren Verletzungen?

Heil: Vielleicht haben manche ihre Karriereziele sehr früh erreicht. Dann haben sie nicht mehr diesen Jagdinstinkt. Wenn einer in meinem Alter runtergeht und irgendwo mit weniger Aufwand noch ein bisschen kickt, ist das ja in Ordnung. Das ist aber von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es ist ja schon ein springender Punkt, dass du für den Profisport auf viel verzichten musst. Du musst jeden Tag schauen, dass du auf dem Platz stehst und alles gibst, auch wenn es dich nicht immer interessiert. Dir tut was weh und du beißt rein.

Bei mir ist das anders. Für mich ist es in Hartberg wunderschön und ich hätte im Alter von 18 Jahren nie gedacht, jemals ein Bundesligaspiel zu absolvieren. In den letzten Jahren hat sich mein Hunger noch mehr entwickelt. Ich spüre den Ehrgeiz, noch einen Step zu machen. Bei mir ist das halt noch nicht der Fall.

90minuten: Wie wäre das, den TSV nach elf Jahren zu verlassen?

Heil: Sollte es dazu kommen, würde mir das brutal schwerfallen. Es geht ja nicht darum, ob ich die Stadt verlasse, aber die Menschen, die diese mit Leben füllen. Das fängt bei der Brigitte an, die in den elf Jahren einen ganz besonderen Part spielt. Ich bin Taufpate von Tobias Kainz' Sohn. Freundschaften, der tägliche Austausch – das würde ich vermissen.