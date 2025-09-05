Zusammengenommen absolvierte er seit dem Wechsel auf die Insel vor drei Jahren 16 Spiele für Wolverhampton, sechs für die Eintracht, wohin er 2024 verliehen worden war. Dass Kalajdzic sich aus England Richtung kleinere Liga verabschieden wollte, scheint naheliegend. Ein Move wie Michael Gregoritsch: Raus aus der Top5-Liga, auf zu vielen Einsatzminuten.

Denn Österreich ist nicht unbedingt mit vielen Stürmern gesegnet, und er bringt andere Tugenden mit als Shootingstar Raul Florucz sowie andere Kandidaten - aber gar nicht spielen, das dürfte sich an vorderster Front wohl nur Marko Arnautović erlauben.

Zu klären bleibt: Macht der LASK in dem Zusammenhang wirklich Sinn?

Hierbei geht es gar nicht so sehr um die Frage, ob Dänemark/Bröndby oder Österreich/LASK als Plattform grundsätzlich viel besser oder schlechter sind. In der Fünfjahreswertung lag Dänemark zuletzt hinter Österreich, derzeit vorne. Nimmt man alle Ligaplatzierungen zusammen, ist Bröndby in einer etwa gleich starken Liga aktuell über den LASK zu stellen.

Und damit sind wir beim Kern: Die Athletiker sind ein Verein, der sich und seine Identität sucht, eigentlich seit Jahren sportlich kriselt. Man will zurück zur Glasner-Zeit. Das ist ein Fußball, der für zwei Meter große Kicker eher mäßig geeignet ist. Zudem kann es auch sein, dass sich der Klub morgen wieder für eine andere Philosophie und damit einen neuen Trainer entscheidet. Das kann sich negativ auf Einsatzzeiten auswirken.