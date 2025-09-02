"Schnell gegangen!" Der Aufstieg des Raul Florucz

Es ist keine zweieinhalb Jahre her, da war Raul Florucz nirgends.

Zweite kroatische Liga, Jarun gegen Dubrava, 300 Zuschauer. Der Oberösterreicher war immerhin schon 21 Jahre alt.

Mit 24 Jahren schaut die Welt für den Offensivspieler schon ganz anders aus. 5 Millionen Euro hat Belgiens Meister Union Saint Gilloise im Sommer an Olimpija Ljubljana überwiesen. Rekordtransfer für die slowenische Prva Liga. Die Belgier selbst haben in ihrer Klub-Geschichte nur zwei Mal mehr bezahlt.

Dubrava ist ganz weit weg

Im Herbst geht es in der Champions League gegen die Bayern, Inter und Atletico. Dubrava ist ganz weit weg. Florucz gilt als Mann der Zukunft im ÖFB-Team.

"Es ist sehr schnell gegangen. Ich bin froh, die richtigen Leute um mich herum zu haben. Da könnte man leicht einen Höhenflug bekommen", sagt er.