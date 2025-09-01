Unfair? Woran Joao Sacramento beim LASK scheitert

Seine ersten Monate beim LASK hat sich Trainer Joao Sacramento mit Sicherheit anders vorgestellt. Die Linzer haben den Saisonstart wie in der Vorsaison verpatzt: Drei Punkte, vier Tore und zwölf Gegentreffer lautet die Bilanz zur Länderspielpause - den eigenen Ansprüchen wird sie nicht gerecht.

Mit ähnlichen Zahlen auf der Haben-Seite musste Sacramentos Vor-Vorgänger Thomas Darazs vor fast genau einem Jahr den Verein verlassen.

Aktuell deutet alles darauf hin, dass der Portugiese mehr Zeit bekommt, um die Mannschaft zu stabilisieren. Das Derby gegen die SV Ried am Samstag war in vielen Belangen ein Schritt in die richtige Richtung und die mitunter kompletteste Leistung der ersten fünf Bundesligarunden. Dass am Ende eine 1:3-Niederlage auf dem Spielbericht steht, verdeutlicht, dass die Probleme nicht nur auf dem Trainerstuhl zu suchen sind.

Horrende Chancenverwertung

Sacramento selbst titulierte die vierte Pleite seiner Amtszeit mit dem Wort "unfair", das bessere Team sei als Verlierer vom Platz gegangen. Damit unterschlägt er gleich zwei Aspekte, die zum Ausgang des Spiels beigetragen haben.

Zum einen hat der Aufsteiger - im Rahmen seiner Möglichkeiten - ebenfalls eine gute Leistung gezeigt. Ried präsentierte sich ein weiteres Mal als gut organisierter, mutiger und dadurch unangenehmer Gegner für einen größeren Verein. Der Matchplan von Trainer Maximilian Senft wurde konsequent umgesetzt.

Zum anderen hatte der LASK eine große Zahl an Chancen, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Um den gegnerischen Aufbau zu stören, waren in vielen Szenen mindestens fünf Rieder ins hohe Pressing eingebunden. So hatten die Linzer vor allem in der ersten Halbzeit diverse Kontergelegenheiten.

Vorstöße in Rieder Defensivdrittel von Spielbeginn (unten) bis Spielende (oben):