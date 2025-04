Trendumkehr in der Liga?

In dieser Verfassung, gepaart mit dem qualitativ noch immer sehr hochwertigen Kader, sind die Schwoazn wieder voll dabei, im Rennen um den Titel. Der Konkurrent Nummer eins dafür ist aktuell wohl in der Kartonhand-Klatscharena in Wals-Siezenheim zu finden, wo in Runde 24 ein paar hundert Blau-Weiß Linz-Fans über 90 Minuten bei weitem besser wahrzunehmen waren als das Heimpublikum.

Aber das ist eine andere Geschichte. Sportlich erfangen sich die Salzburger zusehends. Trotz vieler Ausfälle zeigt sich immer mehr, dass Thomas Letsch den Laden dort in den Griff bekommt und Red Bull sich Woche für Woche besser erfängt. Das Duell mit Sturm am Palmsonntag wird ein erster großer Showdown in dieser Meisterrunde werden.

Hochspannung garantiert

Wer dieses Spiel erfolgreich gestalten kann, ist für mich der Top-Favorit auf die Meisterschaft. Die Austria hat lange äußerst stabil ausgesehen, das überraschende Scheitern im Cup und eine Beinahe-Heimniederlage gegen Wolfsberg, haben aber gezeigt, dass man in Favoriten vielleicht doch noch nicht für den ganz großen Wurf bereit ist.

Im Dreikampf um den Teller würde ich der Austria deshalb aktuell die schlechtesten Karten attestieren. Bei Sturm und Red Bull zeigt die Kurve nach oben, das kommende Aufeinandertreffen wird aber eines dieser beiden Teams wohl wieder ein Stück zurückwerfen. Alles in allem zeigt sich vor allem eines: Langweilig werden diese verbleibenden acht Runden wohl nicht.